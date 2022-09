“Non mi rivolge più la parola”, Giucas Casella col cuore a pezzi: tutta colpa della D’Urso?

E’ stato uno dei protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello vip. Stiamo parlando di Giucas Casella che oggi racconta di avere il cuore a pezzi.

Giucas Casella si è fatto conoscere dai telespettatori anche per la sua vena romantica.

Quale futuro per Giucas Casella

Dopo aver partecipato al Grande Fratello Vip, Giucas Casella, il mago della televisione, tornerà sul piccolo schermo con un impegno fisso. Alcune indiscrezioni, infatti, vogliono che sia il mago della trasmissione di Paolo Bonolis Avanti un Altro.

Del resto, il mini mondo creato su Canale 5 da Bonolis è stato sempre in grado di raggruppare persone e personaggi molto divertenti e di spicco. Un altro ex concorrente del Gf Vip ne farà parte, vestendo i panni della Bonas. Si tratta di Sophie Codegoni. Insomma, siamo certi che il pubblico ne vedrà delle belle.

Eppure, la partecipazione al Gf Vip di Giucas Casella, oltre a far scoprire al grande pubblico il personaggio, è stato in grado di mostrare anche un lato che non tutti conoscevano del mago: un cuore molto tenero. L’uomo, infatti, non deve aver vissuto un’infanzia facile, il che si è ripercosso nella sua vita di uomo.

Perché ha il cuore spezzato

Durante la sua permanenza nella casa del Gf Vip non sono stati pochi i riferimenti di Giucas Casella a suo figlio James. Un figlio che è ormai un uomo, dalla carriera affermata (è medico) che ha cresciuto da solo perché la madre naturale, una modella inglese, ha preferito continuare con il suo lavoro.

James Casella con la madre non ha mai avuto rapporti. E’ una persona completamente diversa dal padre, schiva, con la testa sulle spalle, che però ha superato i suoi limiti presentandosi un paio di volte nella casa del Gf Vip per salutare il padre.

E’ stata interessata al suo rapporto con la madre, Carol Tor, Barbara D’Urso che avrebbe voluto riavvicinare i due. Proprio sulla conduttrice televisiva fioccano le accuse di Giucas. Il motivo starebbe nel fatto che la conduttrice avrebbe agito contro gli interessi di suo figlio, facendogli del male.

In passato, era stata proprio Carol a non volersi prendere cura di suo figlio poiché sarebbe stato un ostacolo alla sua carriera di modella. Tant’è che tornò a vivere in Inghilterra. Per questa situazione, Giucas ha sempre avuto qualche remora e oggi si dice essere molto triste e avere il cuore spezzato per questa relazione mancata tra suo figlio e la madre biologica. Anche perché, per un periodo, James non ha rivolto più la parola al padre.