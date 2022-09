L’intervento del Marocco per il Sahara occidentale scuote il Maghreb

Lo scontro diplomatico vissuto dal Marocco con la Tunisia, che qualche giorno fa ha ricevuto Brahim Gali, si aggiunge alle tensioni vissute con diversi Paesi europei.

L’ottava edizione del vertice tra il Giappone e i Paesi dell’Unione Africana, svoltosi lo scorso fine settimana in Tunisia, è stata annunciata come noiosa, senza grandi accordi in vista. Tuttavia, inaspettatamente, poche ore prima dell’inizio, è scoppiata una crisi che ha segnato l’evento: il Marocco ha annunciato di ritirarsi dall’evento e di chiamare il suo ambasciatore in Tunisia per consultazioni a causa dell’invito al vertice della Repubblica Araba Saharawi Democratica (SADR ), non riconosciuto come Stato dinanzi alle Nazioni Unite.

Il Marocco ha chiamato il suo ambasciatore in Tunisia per consultazioni

Il governo tunisino ha risposto con la stessa moneta e ha ritirato il suo ambasciatore da Rabat. Si tratta della quarta crisi diplomatica bilaterale che il Marocco ha aperto nell’ultimo anno, dopo quelle già chiuse con Spagna e Germania, e quella attuale con la Francia. In tutti i casi, l’innesco sembra essere il conflitto nel Sahara occidentale, che, come ha avvertito re Mohammed VI in un recente discorso, è il “prisma” attraverso il quale il Paese nordafricano valuta le sue relazioni e alleanze estere.

Spesso queste crisi scoppiano dopo che il Marocco si dichiara offeso da qualche azione di un altro Paese nei confronti del Sahara, anche se questo non è diverso dal precedente status quo. Ad esempio, mai prima d’ora l’arrivo in Spagna di un leader del Fronte Polisario aveva provocato la reazione e la crisi che nell’aprile 2021 ha portato Brahim Gali al ricovero in un ospedale spagnolo. “Questo atteggiamento aggressivo non è nuovo, ma ci sono dei precedenti.

Tuttavia, ha alzato i toni dopo il riconoscimento della sovranità marocchina sul Sahara occidentale da parte di Donald Trump alla fine del 2020″, stima Irene Fernández-Molina, professoressa all’Università di Exeter (Regno Unito). Questo esperto di relazioni internazionali del Nord Africa indica anche altri fattori che spiegano i metodi marocchini, come il successo di una posizione dura nei negoziati con l’UE dal Marocco stesso o dalla Turchia. “Questa politica è strettamente associata all’ascesa dell’attuale ministro degli Esteri, Naser Burita, ed è anche dovuta alla percezione della debolezza dell’Algeria dopo il movimento di protesta degli hirak”, aggiunge.

Eduard Soler, ricercatore al CIDOB, chiarisce la caratterizzazione della strategia marocchina. “Piuttosto che aggressiva, definirei la diplomazia marocchina come assertiva. Di solito non solo minaccia conseguenze negative, ma mette in atto anche una strategia di seduzione”. Secondo Soler, Rabat è consapevole che il suo peso sulla scena internazionale è aumentato, ed è capace di giocare carte diverse a seconda degli interessi dell’interlocutore. “In Africa la loro diplomazia ha avuto molto successo, scommettendo sullo sviluppo economico e sulla diplomazia religiosa.

Con la Germania utilizza la sua condizione di futura energia verde per la produzione di idrogeno, e con la Spagna, la questione migratoria”, aggiunge Soler. Ora, nel caso della Tunisia, non c’è la carota. Nella sua dichiarazione, Rabat accusa la Tunisia di aver invitato unilateralmente al vertice l'”entità separatista” della Sadr e critica il fatto che il presidente Kais Said abbia ricevuto il suo leader, Gali, con gli onori di capo di Stato.

Ore dopo, la Tunisia ha risposto con un’altra nota pubblica che giustificava la sua posizione: “L’Unione africana, in quanto principale partecipante al vertice tra il Giappone e i paesi dell’Unione africana, aveva pubblicato un memorandum invitando tutti i suoi membri, inclusa la SADR”, si legge il testo, in cui si ribadisce la “neutralità” nei confronti del conflitto nel Sahara occidentale. In una nuova dichiarazione, Rabat ha espresso disgusto per la risposta tunisina, avvertendo che aveva ulteriormente aggravato la crisi.

La diplomazia marocchina afferma che la Tunisia aveva già compiuto “atti ostili”

La diplomazia marocchina afferma che la Tunisia aveva già compiuto “atti ostili”, citando la sua astensione lo scorso anno al Consiglio di sicurezza dell’Onu in un voto sul Sahara occidentale, allineandosi con la Russia, alleata del Fronte Polisario. “L’accoglienza di Gali è stata una provocazione e un errore che ha rotto la neutralità storica della Tunisia che le ha permesso di cercare di mediare nel conflitto”, afferma l’analista tunisino Ayman Bougami. “Il presidente Said ha scelto di schierarsi con l’Algeria non solo per interessi nazionali, come ricevere gas a prezzo scontato, ma anche per interessi personali.

Ha bisogno del sostegno di Algeri per il suo progetto perché è abbastanza isolato a livello internazionale”, spiega Bougami.Turbolenza con Parigi Anche il rapporto tra Rabat e Parigi è in subbuglio. Nel suo recente discorso dedicato al Sahara, il re Mohamed VI ha sollecitato una maggiore “chiarezza” ad alcuni “partner tradizionali”, un accenno che è stato interpretato come diretto all’Eliseo.

“C’è un raffreddamento tra i due paesi, dovuto a diversi motivi, tra cui lo scandalo dello spionaggio con [software israeliano] Pegasus sui membri del governo francese e la restrizione dei visti da parte della Francia… oltre al fatto che gli Stati Uniti hanno fissato molto in alto il livello di sostegno nel Sahara e Rabat sta facendo pressioni sulla Francia affinché faccia lo stesso”, ritiene Fernández-Molina.

Inoltre, esperti come il giornalista dissidente Ali Lmrabet sottolineano che lo stretto rapporto politico e di sicurezza che si sta costruendo tra Israele e il Marocco, che considera il suo backland, non sarebbe andato bene a Parigi. “Nell’attuale Maghreb le relazioni sono a somma zero. L’equilibrio è difficile. Qualsiasi progresso bilaterale con l’Algeria va a spese del Marocco e viceversa”, afferma il giornalista algerino Otman Lahiani, che ritiene che il lungo viaggio di Macron in Algeria sia stato, in parte, un segnale per Rabat. Al momento, la diplomazia marocchina non dovrebbe aprire nuovi fronti, poiché di solito lo fa solo dopo che uno di quelli già aperti è stato chiuso.