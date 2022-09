Arthur vola a Liverpool in prestito secco

Quasi a sopresa nelle prime ore della mattina la Juventus è riuscita a definire l’uscita di Arthur Melo che è in volo verso Liverpool e da domani sarà a disposizione di Jurgen Kloop per disputare la sua prima stagione in Premier League



Sembrava vicinissimo allo Sporting Lisbona, invece Arthur sarà un nuovo giocatore del Liverpool dove proverà a rilanciare una carriera che da quando è arrivato alla Juventus sembra in lento declino.

Il brasiliano era arrivato a Torino nello scambio con Miralem Pjanic ma gli infortuni e lo scarso rendimento lo hanno reso un corpo estraneo al mondo bianconero che con la sua cessione si libera di un ingaggio pesante ed accoglie Leandro Paredes.

Arthur proverà cosi a ritagliarsi uno spazio importante nel centrocampo dei Reds cercando di guadagnarsi la convocazione con la nazionale brasiliana per disputare da protagonista il prossimo mondiale in Qatar.





Via Arthur, ecco Paredes: come cambia la Juventus

Per un Arthur che se ne va c’è un Leandro Paredes che arriva, il centrocampista argentino ha salutato ieri sera i suoi nuovi compagni e da oggi sarà a disposizione di Massimiliano Allegri che potrebbe schierarlo dal primo minuto già nella delicata sfida di sabato contro la Fiorentina.



Arthur saluta il nostro campionato senza essere mai riuscito a lasciare la propria impronta dimostrando sempre tante difficoltà di adattamento rispetto ai ritmi della Serie A.

L’ingaggio del brasiliano è stato fallimentare sia per il calciatore che per la società piemontese che proprio nel finale è riuscita a liberarsi di un ingaggio pesante nel bilancio.

L’ex numero 5 della Juventus vola a Liverpool con la formula del prestito secco e tornerà quasi sicuramente il prossimi giugno per cercare una nuova sistemazione per la propria carriera.

Provato prima da Pirlo e poi da Allegri nel ruolo di regista, Arthur non ha mai convinto in bianconero ed è finito in fondo alle gerarchie del tecnico livornese che ha preferito puntare sul giovane Fabio Miretti.

Tanta curiosità ora nel vedere il rendimento in Premier League di un calciatore dall’indiscusso talento che però spesso pecca in personalità e carattere.

Con Jurgen Klopp il Liverpool è ormai da anni ai vertici del calcio europeo e l’allenatore tedesco ora ha l’obiettivo di rilanciare un calciatore che ai tempi del Barcellona era considerato una grande promessa del calcio brasiliano.

Con le cessioni di Ramsey e Arthur e gli arrivi di Paredes e Pogba la Juventus ha rivoluzionato la linea metodista, ora Allegri dovrà essere bravo a rilanciare il club bianconero in Italia ed in Europa.