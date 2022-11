“Non mi basta”, quanto prende di pensione Emilio Fede? Le cifre

By

Emilio Fede, arriva la confessione da parte del giornalista. Sapete quanto prende di pensione? Lo ha svelato lui stesso in un’intervista scioccante.

Avete capito quanto percepisce ogni mese di pensione il famoso ex conduttore e giornalista del TG4, Emilio Fede? incredibile.

Emilio Fede, il giornalista più polemico della televisione italiana

Giornalista ma anche conduttore e scrittore, classe 1931, Emilio Fede ha scritto una pagina importante della storia del giornalismo italiano. Direttore di Studio Aperto, direttore del Tg1 e poi anche del TG4, è presente da una vita sul piccolo schermo.

Noto per il suo carattere irriverente e per la lingua lunga e tagliente che spesso ha colpito anche autorevoli personaggi famosi, ha sempre attirato l’attenzione di tutti. Ammiratore e sostenitore dell’ex premier Silvio Berlusconi, si è esposto in più occasioni, anche nelle varie trasmissioni televisive che ha condotto o nelle edizioni speciali dei TG dei quali è stato direttore, di argomenti politici che spesso lo hanno messo nei guai.

Ma è finito nei guai anche per alcune vicende giudiziarie che ancora tutt’oggi restano avvolte nel mistero. Sapevate per esempio che è stato condannato a tre anni e mezzo per bancarotta fraudolenta?

Insomma, ha fatto tanto parlare di sé e ancora oggi è lui il protagonista del gossip italiano per una confessione curiosa che ha fatto sul suo conto in prima persona. Sapete quanto percepisce di pensione? Ecco quanto riceve dallo stato ogni mese. Scoppia la polemica.

Quanto percepisce di pensione l’ex giornalista

Emilio Fede continua a far parlare di sé. Oggi è al centro dell’attenzione per via di alcune dichiarazioni che hanno lasciato tutti scioccati. Sapete quanto percepisce di pensione l’ex direttore del TG4?

Lontano dal piccolo schermo da un po’ di tempo, attualmente il famoso ex conduttore e giornalista si è ritirato a vita privata. A 91 anni, ha deciso già da un po’ di tempo di godersi la meritata pensione.

Eppure non sembra felice di quanto percepisce mensilmente dallo stato. Arriva la dichiarazione che lascia di sasso. Il noto giornalista, secondo quanto affermato nella trasmissione radiofonica La zanzara, percepirebbe all’incirca 8000 euro al mese.

Tuttavia, sebbene questa cifra sia incredibilmente alta, sembra che non sia sufficiente ad Emilio Fede per vivere tranquillamente. Lo stesso ex direttore del TG4 ha confessato:

“Non mi basta”

Ha tante spese, Emilio Fede, come la il leasing della macchina, l’affitto del suo villone e il personale che lo aiuta in casa. Ovviamente le sue dichiarazioni hanno fatto scatenare la polemica social, il web si è infervorato.

Tanti si sono chiesti come sia possibile che con 8000 euro al mese Emilio Fede non riesca a vivere serenamente considerando che in tanti anni di carriera, ha guadagnato sicuramente tanti soldi.

Le sue dichiarazioni sembrano una mancanza di rispetto nei confronti di chi invece è costretto a vivere con 600 euro al mese, nonostante i contributi versati per una vita intera. Fede, travolto dalle polemiche, ha cercato di giustificarsi dichiarando di aver speso buona parte dei suoi risparmi, all’incirca 500 mila euro, per avvocati, cause e udienze nelle quali è stato coinvolto.

Le spese poi della vita quotidiana, sono per lui esose e quindi 8.000 euro al mese rappresentano per l’ex direttore una cifra irrisoria con cui vivere. A differenza di altri personaggi del piccolo schermo, del mondo della musica o dell’arte, come per esempio Albano Carrisi che pur percepisce una pensione a suo dire molto bassa, davvero tanto di più rispetto ad Emilio Fede, quest’ultimo ha, secondo il popolo del web, fatto una vera e propria gaffe: lamentarsi di questa pensione così alta è davvero irrispettoso.