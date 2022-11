By

Un Boeing decollato da Atene e con destinazione New York si è fermato sopra ad Alghero per poi rientrare a causa di una persona sospetta.

Attimi di paura oggi nei cieli italiani a causa di questo dirottamento che ha provocato molta paura ma per fortuna non è accaduto nulla, tuttavia era presente a bordo una persona sospetta.

Boeing dirottato

Oggi è scattato un allarme importante nei cieli italiani, infatti un velivolo Boeing 777 di Emirates, decollato da Atene alle 18.20, è arrivato sopra ad Alghero per poi tornare indietro invece di proseguire per la destinazione originale, ossia New York.

La rotta è stata modificata perché, secondo le notizie trapelate, a bordo è stato notato un passeggero sospetto.

Dopo aver raggiunto la Calabria ed essere arrivato in Sardegna, in Boeing è stato obbligato a compiere una serie di giri circolari sopra Alghero per poi invertire direzione e tornare al punto di partenza.

In realtà anche un altro volo è stato coinvolto nell’emergenza, infatti un altro Boeing diretto a Dubai, già sulla pista dell’aeroporto di Atene pronto a partire, è stato bloccato e circondato dalle squadre anti-terrorismo che hanno perquisito tutti i passeggeri e i relativi bagagli, con operazioni che sono durate circa 3 ore.

In entrambi i casi l’allarme è rientrato ma c’è assoluta riservatezza sulla questione.

Diverse ipotesi

Sono diverse le ipotesi in merito a questo stranissimo avvenimento ma quella più accreditata sembra essere la presenza a bordo di una persona sospetta, segnalata dall’equipaggio.

Altre voci parlano di segnalazioni di un ordigno esplosivo a bordo ma non si hanno conferme di questo, dichiarato da alcuni media greci.

Quel che è certo è che non si è trattato di un guasto tecnico, infatti in quel caso il Boeing avrebbe potuto benissimo effettuare un atterraggio di emergenza in uno degli aeroporti sardo.

Ancora, il quotidiano Ekhatimerini ha riferito che sarebbe stata l’Intelligence americana a provocare l’allarme.

Ad ogni modo qualcosa di grave è successo, infatti le autorità francesi e italiane avrebbero ordinato all’equipaggio di fare marcia indietro e tornare al punto di partenza nell’aeroporto greco dal quale era decollato il velivolo.

Durante il volo di rientro il jet è stato affiancato da due caccia F-16 dell’aviazione greca, segno che la situazione era particolarmente grave.

Per fortuna però tutti i passeggeri sono sbarcati in sicurezza e sottoposti a controlli da parte delle autorità, come di rito.