Chi era la nuora preferita della Regina Elisabetta? Dopo anni il nome inaspettato

Un nome del tutto inaspettato ma è lei l’unica ad aver conquistato il cuore della Regina Elisabetta: questa è la sua nuora preferita.

In pochi lo sanno e nonostante il modo di fare invidiabile della Regina Elisabetta, nel suo cuore c’è sempre stata una nuora preferita. Tutti sappiamo che il suo figlio prediletto è sempre stato Andrea, ma non è mai trapelato il nome della donna che ha sposato uno dei suoi figli e le è sempre stata accanto. Lontana dai gossip e dagli scandali, con una somiglianza disarmante fisica a Lady Diana, lei ha saputo mantenere sempre un ruolo importante vicino alla suocera Sovrana senza dare nell’occhio. Elegante e raffinata scopriamo insieme di chi stiamo parlando.

Le nuore di Elisabetta II: solo una ha conquistato il suo cuore

Elisabetta II ha sempre avuto la grande capacità di non far trasparire le sue emozioni e le sue preferenze, in tutti i suoi anni di glorioso Regno. Eppure, come essere umano, anche lei aveva le sue debolezze e parteggiava sempre per qualcuno anziché un alto.

Le nuore hanno sempre avuto un ruolo molto importante nella vita della Sovrana, partendo da Lady Diana con la quale ha dovuto sempre condividere fama e amore delle persone. Sarah Ferguson, ex moglie del suo figlio prediletto Andrea, non è stata mai compresa sino in fondo anche se ancora oggi fa parte della Famiglia Reale.

Camilla Parker è sempre stata presente in tutti questi anni, l’unico vero amore del figlio Re Carlo III. Oggi è la Regina Consorte e ha saputo conquistare la fiducia della Sovrana alcuni anni prima della sua morte anche se il trascorso è stato lungo e faticoso.

Nessuna di queste tre donne ha saputo però conquistarla completamente e dal primo giorno: solo una nuora ha avuto l’onore. Stiamo parlando di Sophie del Wessex moglie di Edoardo l’ultimo nato in Casa Reale.

Chi è la nuora preferita della Regina Elisabetta?

Sophie del Wessex è la moglie del Principe Edoardo e ha passato la maggior parte della sua vita all’interno della Royal Family al fianco della suocera Regina Elisabetta. Si è spostata con Edoardo nel 1999 e tra loro le cose sono sempre andate benissimo, ancora oggi regna l’amore e l’armonia.

Una giovane donna molto elegante di Oxford che si è innamorata del suo principe ed è stata accolta immediatamente come una figlia. Qualche piccolo scivolone iniziale e poi ha dato il via al suo percorso sempre vicino ad una suocera che la adorava.

Sophie Rhys-Jones è nata nel 1965 da una famiglia borghese, con il papà direttore vendite per una realtà di pneumatici e la madre segretaria. È stata costretta a rinunciare alla sua carriera per amore del suo principe, ma da quel momento ha preso il suo ruolo molto seriamente ed è arrivata molto lontano. Oggi infatti ricopre i ruoli che erano stati assegnati a Harry, prima del suo passo indietro nei confronti della Corona.

Edoardo e Sophie hanno due figli, Louise del 2003 e James del 2007 anche loro molto legati alla nonna. Loro sono sempre stati vicini alla Regina, una famiglia che ha saputo vivere insieme e trovare spazio tra amore e protocollo reale.

Una donna discreta, elegante e intelligente . Suocera e nuora amavano condividere il tempo passeggiando a cavallo, ridendo e scherzando su tutto. Inutile girarci intorno, la Regina Elisabetta ha sempre avuto una vera adorazione per questa donna affidabile, discreta e grande lavoratrice.