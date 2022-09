“Non ho voluto”, Kate Middleton: dopo anni il clamoroso retroscena sul matrimonio

Dopo 11 anni, Kate Middleton svela pubblicamente un segreto sul suo matrimonio, un dettaglio che è sfuggito a tutti.

Kate ed il principe William sono amatissimi non solo dal popolo britannico ma dalla Regina Elisabetta. Tanto che la sovrana ha deciso di lasciare in eredità a Kate Middleton ed alla figlia Charlotte i suoi gioielli personali mentre Meghan Markle e la piccola Lilibet dovranno accontentarsi dei gioielli di Lady D.

La Regina ha notato la tendenza di Kate nello studiare e replicare gli stessi gesti e le parole della sovrana in pubblico. La Duchessa di Cambridge non ha sangue blu ma sembra avere tutte le carte in regola per sedere sul trono insieme al Principe William.

Torniamo al dettaglio che ci interessa: qual è il segreto di Kate Middleton che ha voluto svelare?

Kate Middleton: è successo il giorno del mio matrimonio

La studentessa d’arte Kate Middleton, ai tempi dell’università, si è ritrovata nello stesso gruppo di studi con William. Il Principe ha raccontato che la ragazza era molto più brava di lui a scuola e che le chiedeva spesso di aiutarlo. Alla fine, i due hanno trascorso una vacanza insieme sulla neve, in Svizzera, uscendo allo scoperto nel 2003. Da qui, sono seguiti svariati tira e molla, il distacco nel 2007 e il ritorno di fiamma: nel 2011 hanno percorso insieme la navata dell’Abbazia di Westminster.

Il matrimonio di Kate e William è finito sotto i riflettori di tutto il mondo; molti sudditi per osservare i neosposi si sono recati sotto il balcone di Buckingham Palace. A distanza di 11 anni dal loro matrimonio, continuano a spuntare fuori nuovi dettagli del giorno più bello della loro vita.

“Non ho voluto farmi aiutare da nessuno, ho deciso di farlo da sola…” ammette Kate Middleton iniziando a parlare del suo segreto.

“Volevo essere sicura”

Prima di sposare il Principe William, ha fatto qualcosa che ha deciso di confessare pubblicamente.

Ha esordito così:

“Volevo essere sicura”.

Kate Middleton Ha seguito un corso di make-up prima di unirsi in matrimonio con il Principe. L’ha fatto non soltanto per apparire sempre bellissima agli occhi di William ma anche per essere autonoma, in grado di prepararsi da sola nel giorno più importante della sua vita. Il suo obiettivo era quello di sentirsi a proprio agio con il trucco, avere la possibilità di ritoccare il make-up da sé in qualunque momento.

Grazie alle lezioni di Arabella Preston, nota make up artist, ha imparato a truccarsi in maniera impeccabile, a cominciare da ‘quel’ giorno.