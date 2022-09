Il testamento di Elisabetta II, modificato ad Agosto con esclusioni eccellenti

By

A poche ore dalla morte, della regina più longeva del regno britannico, i riflettori ed i tabloid britannici si concentrano sul testamento di Elisabetta II. Ci sarebbe già un retroscena, infatti, a proposito della modifica apportata solo pochi giorni fa a fine Agosto.

Il testamento della sovrana britannica non ancora svelato, in quanto è in corso la lunga operazione che porterà la regina alla sepoltura nel Castello di Windsor, nella cappella accanto alle spoglie del suo amato consorte Filippo.

Quelle ultime modifiche al testamento di Elisabetta II e le esclusioni pesanti

Eppure indiscrezioni circolano in maniera insistente nella stampa e nell’opinione pubblica inglese. In particolar modo puntando gli occhi alle modifiche che sua maestà, a seguito del peggioramento delle sue condizioni mediche, avrebbe apportato a fine agosto.

I tabloid britannici parlano di una fortuna accumulata da parte della regina che riguarderebbero cifre da capogiro. Del resto durante il suo regno, durato più di 70 anni, Elisabetta II ha potuto mettere insieme una ricchezza che si aggirerebbe intorno ai 365 milioni di sterline, ovvero circa 435 milioni di euro.

A questa esorbitante cifra vanno, poi, aggiunte le tante opere d’arte collezionate dalla regina negli anni ed i beni immobili. Ancora ci sono i gioielli della corona e l’eredità del principe Filippo suo consorte.

Ad essere esclusi dal testamento, quasi sicuramente, saranno suo nipote Harry, il figlio del nuovo re Carlo III e della compianta lady Diana, con sua moglie Meghan Markle.

Questa, però, viene accolta più come una autoesclusione. I due, infatti, avevano da tempo rinunciato all’eredità reale e risiedono oggi negli Stati Uniti rivendicando una autonomia anche economica.

La vera indiscrezione riguarderebbe, invece, la modifica apportata dalla sovrana a seguito del peggioramento delle sue condizioni di salute. A fine agosto, secondo quanto riportato dal Star e International Business Time, la sovrana, conscia del poco tempo che le resta, decide di cambiare il testamento.

L’indiscrezione, ovviamente non confermata se non all’apertura del testamento stesso, riguarderebbe una esclusione eccellente. La figlia di Harry e Meghan, la piccola Lilibeth Diana, che pur portando il suo stesso nome sarebbe esclusa all’ultimo dal testamento.

Non ci sarebbero solo le motivazioni legate ai genitori “ribelli” a condizionare questa scelta. Anche l’impossibilità, della regina, di creare un minimo di legame affettivo con la bambina avrebbe influito.

A chi finiscono i gioielli della coronoa

Lilibeth vista dalla regina Elisabetta II in una sola occasione. La bambina è nata poco più di un anno fa e giunta a Londra solo in occasione del giubileo di platino. Dovrebbero essere queste le motivazioni che portano alla sua esclusione, ovviamente sempre nel caso in cui vengano confermate alla lettura del testamento.

Neanche il fratello, il primogenito dei “principi ribelli”, Archie sarebbe rientrato nel testamento della sovrana più longeva della storia.

In base a queste descrizioni ed a queste ipotesi per i tabloid inglesi molti dei gioielli reali della corona, facenti parte del patrimonio personale della defunta regina, saranno della principessa Kate Middleton e di sua figlia Charlotte. Ed anche qui si parla di gioielli, collane di perle e diademi.