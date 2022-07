“Non è sua mamma”, terremoto in casa reale inglese: dopo anni tutta la verità | Addio titolo

By

Sulla famiglia reale inglese sono nati tantissimi rumors e cospirazioni, come questa che riguarda ancora una volta un membro “esterno” dei Windsor, su cui non si smette di parlare. Dopo anni, continuano queste voci, sarà la verità?

Diciamolo: Meghan Markle non è mai piaciuta all’opinione pubblica inglese, da quando si è fidanzata ufficialmente con il Principe Harry.

Dopo il loro matrimonio nel 2018, poi, ci sono state continuamente voci, rumors e cospirazioni contro di lei, di gruppi di persone che l’hanno accusata di qualunque cosa. Ancora oggi, continuano a mettere in dubbio una cosa molto importante: la sua prima gravidanza. Ma quel è la verità?

Meghan Markle non è la vera mamma di Archie? Cosa dicono i rumors

Meghan Markle e il Principe Harry sono ormai sposati dal 2018, anche se il loro matrimonio non è andato secondo i piani della Royal Family.

I Duchi di Sussex, infatti, hanno abbandonato presto i loro doveri reali, per divergenze con la corte inglese e la Regina Elisabetta II, a quanto pare. Ora vivono in California, con i loro due bambini, Archie e Lilibet.

Ed è proprio sulla gravidanza di Archie, il loro primogenito, che c’è ancora oggi una cospirazione attiva e molto aggressiva.

Sui social, Twitter, Instagram e anche Reddit, si parla spesso della presunta finta gravidanza di Meghan, che avrebbe mentito a tutti.

Nel 2019, quando era incinta di Archie, queste voci dicono che la Duchessa indossasse una pancia finta, di quelle che si trovano online.

Secondo le voci, lei e suo marito, il principe Harry, avrebbero assunto una surrogata, che sarebbe Talia Brown Thall, l’ex stilista di Meghan oppure una donna che è stata avvistata fuori dall’Abbazia di Westminster nel giorno del loro matrimonio.

Come prova, le persone che credono a queste supposizioni citano la posizione mutevole del suo ombelico, la sua capacità sovrumana di piegarsi durante la gravidanza, anche a 5/6 mesi, e il modo in cui il suo stomaco sussultava come se fosse di plastica morbida.

Non c’è pace per Meghan Markle, tutti cercano la verità

Il destino di Meghan Markle è segnato: qualsiasi cosa farà ormai verrà vista in cattiva luce da molti britannici, che dal principio hanno puntato il dito contro di lei.

Di certo, gli atteggiamenti della Duchessa nei confronti della Royal Family non è stato proprio dei migliori. Parlare in dirette televisiva mondiale, con Oprah Winfrey, degli “screzi” reali non è stata proprio un’ottima idea.

Infatti, tutti si sono resi conto che la famiglia reale ormai li tiene fuori, come al Giubileo della Regina dove hanno partecipato solo a un paio di eventi.

Sono ormai 4 anni che questa storia del pancione finto è sulle sue spalle, ma al momento queste voci della mamma surrogato restano tali.

Nessuno in questi anni è riuscito ad andare talmente a fondo da scoprire la verità, ma si tratta solo di conclusioni tratte da immagini, analisi di foto e video di Meghan, che potrebbero tranquillamente essere stati travisati.

Sta di fatto che i sudditi britannici sono sempre lì in agguato, pronti a scoprire la prossima mossa sbagliata della Markle, che al momento risulta abbastanza silenziosa nel suo ranch in California.

Intanto, tutti si chiedono se raggiungerà la Royal Family a Windsor con Harry quest’estate, anche se voci dicono non sia stata invitata.