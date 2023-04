Non è l’Arena sospesa da La7, Giletti resta a disposizione

Una decisione inaspettata è quella che interessa La7 e Massimo Giletti: “Non è l’Arena” verrà sospeso.

L’emittente in ogni caso ha voluto ringraziare Massimo Giletti per il lavoro portato avanti durante questi 6 anni, un uomo che ha sempre fatto tutto con dedizione e passione

La sospensione di “Non è l’Arena”

La7 ha preso la decisione molto difficile, ossia quella di sospendere la produzione del programma “Non è l’Arena”. Il format in questione non sarà più trasmesso a partire da domenica prossima.

Questo è ciò che la stessa emittente ha condiviso attraverso una nota in cui ha voluto anche ringraziare “Massimo Giletti per il lavoro svolto in questi sei anni con passione e dedizione”. In ogni caso il conduttore resta a disposizione dell’emittente nel caso in cui decidesse di fare un cambio di rotta.

Nel corso delle ultime due settimane si era verificato di un probabile passaggio di Massimo Giletti sui canali Rai luogo in cui sarebbe stato alla conduzione di un programma della prossima stagione. In base alle indiscrezioni che si rincorrono nei corridoi di La7, pare che siano stati proprio questi primi contatti avuti con il conduttore a provocare la rottura con la TV di Urbano Cairo.

Visto che era molto probabile che tale rapporto stava per terminare, durante gli ultimi giorni l’azienda ha premuto il piede sull’acceleratore decidendo così di sospendere fin da subito il programma. Inoltre, sempre in base ad alcuni indiscrezioni, pare che siano nati anche dei problemi riguardo alla raccolta pubblicitaria e ai costi della trasmissione stessa.

Giletti passa alla tv pubblica?

Sempre continuando con le varie indiscrezioni, pare che il passaggio di Giletti verso la TV pubblica sia proprio in tema con il rinnovamento di palinsesti che il centrodestra ha intenzione di mettere in piedi proprio durante la prossima stagione. Infatti sappiamo che è nel mese di giugno che sarà presentata la programmazione autunnale della RAI e che quindi ogni decisione dovrà essere presa proprio durante questi giorni.

Nell’ultimo periodo si era parlato anche di un passaggio di Giletti alla TV nazionale anche se, in base ad altre indiscrezioni, è molto probabile che il conduttore venga accolto su Rai 2 il giovedì sera, un giorno che da sempre è dedicato al talk di informazione.

Era il 2017 l’anno in cui debuttò “Non è l’Arena”, un programma che all’epoca fu diretto da Andrea Salerno. Un addio molto doloroso per Massimo Giletti il quale aveva ha dichiarato a “Belve”: “Lasciare la Rai è stato un dolore profondo ma a volte non esserci è un valore: fai delle scelte. Devo dire grazie a chi mi ha costretto ad andare via, nelle tempeste si costruiscono le persone. Il mandante politico? So benissimo chi è ma non voglio dirlo”.

Massimo Giletti però non pensa solo al suo di futuro, ma è preoccupato per tutti coloro che, da un momento all’altro, si sono trovati senza un posto di lavoro. Il conduttore infatti ha dichiarato all’Adnkronos: “Prendo atto della decisione di La7. In questo momento, l’unico mio pensiero va alle 35 persone che lavorano con me da anni e che da un giorno all’altro -senza alcun preavviso- vengono lasciate per strada”.