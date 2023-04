By

Continua ancora senza sosta la guerra tra Ucraina e Russia, la zona interessata al momento è la parte Est del paese. Tra le novità del giorno, fa discutere la notizia di un filmato sulla decapitazione di un soldato ucraino: a rivelarlo è stato Vladimir Osechkin, fondatore di Gulagu.net.

Mentre il conflitto prosegue, il premier ucraino, Denys Shmyhal, si trova in visita a Washington dove ha tenuto un incontro con Lloyd Austin, capo del Pentagono, per discutere la richiesta di missili a lunga gittata oltre che jet.

Le ultime news sulla guerra in Ucraina

Oltre un anno di guerra in Ucraina. Le forze armate russe al momento hanno invaso la parte Est del paese. Nel frattempo, il premier ucraino, Denys Shmyhal, è volato a Washington per un incontro con il capo del Pentagono, Lloyd Austin. Durante la visita è stato richiesto per l’Ucraina una maggiore domanda di jet e di missili a lunga gittata.

Il presidente, Volodymyr Zelensky, invece, ha invitato i leader degli altri paesi a reagire contro le azioni della Russia, dopo la diffusione di un video circa la decapitazione di un soldato ucraino da parte del gruppo Wagner.

Tali dichiarazioni sono state rilasciate da Vladimir Osechkin, fondatore di Gulagu.net, il quale si è messo in contatto con Andrei Medvedev, un ex combattente della Wagner fuggito in Norvegia. Quest’ultimo avrebbe riconosciuto nel video alcuni dei suoi colleghi.

Esplosione nella centrale nucleare di Zaporizhzhia

La compagnia nucleare ucraina, Energoatom, ha denunciato su telegram l’esplosione nella centrale nucleare di Zaporizhzhia:

“Una mina russa è esplosa vicino alla sala di controllo della quarta unità di potenza dello Znpp”.

Queste le parole scritte, spiegando che le forze armate russe continuano a trasformare l’impianto in una base militare e tutto ciò porta solo ripercussioni negative.

Da un punto di vista diplomatico, nella giornata odierna, Sergei Lavrov, ministro degli esteri russo ha incontrato Qin Gang, ministro degli esteri della Cina. I due hanno discusso della situazione in Ucraina a Samarcanda, una delle città più antiche del mondo.

Durante la Conferenza ministeriale dei Paesi confinanti con l’Afghanistan, hanno trattato temi delicati circa l’Asia centrale e hanno esternato il loro punto di vista sulla situazione in Ucraina.

Nel frattempo, rimanendo sul fronte degli esteri, sono stati espulsi 15 funzionari dell’ambasciata russa in Norvegia. Una decisione presa dal governo norvegese in risposta al continuo cambiamento della sicurezza in Europa. Tutto ciò, infatti, ha portato a incrementare la minaccia di intelligence da parte della Russia.