Domenica 16 inizia la XXIV edizione della Roma Appia Run

La XXIV edizione della Roma Appia Run, la corsa podistica che si svolge lungo la storica Via Appia Antica, ha fatto il tutto esaurito. Domenica 16, infatti, migliaia di podisti provenienti da tutta Italia e dall’estero si daranno appuntamento nella Capitale per partecipare a questa spettacolare manifestazione sportiva.

La corsa è aperta a tutti gli appassionati di running, dai professionisti ai principianti. L’atmosfera che si respira durante la Roma Appia Run è unica nel suo genere: l’energia dei partecipanti, la bellezza del percorso e l’entusiasmo del pubblico creano un’atmosfera di festa e di sport che coinvolge tutti.

La celebre gara podistica Roma Appia Run ha fatto il tutto esaurito già da diverso tempo. Le postazioni disponibili per la gara, che si svolgerà domenica 16 aprile, sono stati esauriti in pochissimo tempo. La partenza della gara sarà alle ore 9:00 da via delle Terme di Caracalla e l’arrivo sarà allo stadio Nando Martellini. La gara si articolerà lungo la via più nuova dell’antica Roma, offrendo ai partecipanti la possibilità di ammirare alcuni dei monumenti più belli e suggestivi della città.

Non solo la gara principale, ma anche la competizione dedicata ai bambini, il Fulmine dell’Appia, ha chiuso le iscrizioni già da due settimane. La competizione si svolgerà sabato 15 aprile, dalle 10.00 fino al tardo pomeriggio, e animerà lo Stadio Nando Martellini a Caracalla.

“trionfo senza precedenti per una gara arrivata alla 24ma edizione e diventata un punto di riferimento per i runners di tutto il mondo”.

Sembra essere ormai tutto pronto. Tanti i percorsi che si partiranno questa domenica nella Capitale.

“Una manifestazione, quattro gare, ognuna rivolta a un target specifico”

La XXIV edizione della Roma Appia Run quindi si preannuncia come una delle più belle e partecipate di sempre. La corsa, infatti, ha fatto il tutto esaurito già da diversi giorni, confermando l’enorme successo che questa manifestazione ha riscosso negli anni precedenti.

