“Non è la benvenuta”, Re Carlo rivoluziona tutto in casa reale: proprio lei fatta fuori

“Non è la benvenuta”: ecco i retroscena che sarebbero emersi dopo la morte della Regina Elisabetta. Il Re Carlo ha rivoluzionata tutto in Casa Reale.

Con la morte della Regina Elisabetta II, il suo successore Re Carlo III avrebbe dato un ordine a Harry. Il nuovo Re d’Inghilterra rivoluziona tutto in Casa Reale. L’8 settembre è arrivata la notizia che la salute della Regina Elisabetta II preoccupava i medici.

La coppia Meghan ed Harry da quando vivono negli Stati Uniti ha cessato di ricoprire il ruolo di senior royals. Mentre la Regina stava morendo Kate Middleton e Meghan Markle erano assenti nel Castello di Balmoral.

Kate era assente perché era impegnata ad accompagnare il figlio George per il primo giorno di scuola. Anche Meghan non era presente al Castello di Balmoral: l’ex attrice ed il marito Harry si trovavano a Londra a un paio di ore d’aereo dalla Regina. La coppia Harry e Meghan sta lavorando da mesi per attenuare la tensione con la famiglia reale inglese.

Morte della Regina Elisabetta: quali sono i retroscena che si nascondono?

Dopo la morte della Regina Elisabetta è emerso un retroscena che non tutti si aspettavano. Harry sarebbe arrivato in ritardo al Castello di Balmoral per salutare la nonna. La stampa inglese avrebbe rivelato che il Re Carlo avrebbe detto ad Harry che, in un momento così doloroso, Meghan non sarebbe la “benvenuta”.

Si tratta di un ordine perentorio impartito dal nuovo Re d’Inghilterra a Harry nei confronti di Meghan. Il Re non nutrirebbe alcuna antipatia nei confronti della moglie del secondogenito, ma solo la necessità di tenere riservato questo momento storico. Alla camera di Sua Maestà sarebbe stato concesso l’accesso solo ai parenti di sangue.

Ecco perché Kate e Meghan sono state fatte fuori da Carlo, ma non si tratta di un segnale di discordia, ma della volontà della Famiglia Reale di tenere questo momento di dolore così riservato ai pochi intimi.

La fonte Sun riporta:

“Carlo ha detto a Harry che non era giusto o appropriato che Meghan fosse a Balmoral in un momento così triste. […] Carlo ha detto molto, molto chiaramente che Meghan non sarebbe stata la benvenuta”.

Con la morte della Sovrana la spaccatura tra la famiglia del secondogenito del Re Carlo e la Famiglia Reale si è ancora di più accentuata.

Funerali della Regina: la moglie di Harry sarà assente?

Secondo diverse voci indiscrete, Meghan non parteciperà ai funerali della Regina, che si terranno lunedì 19 settembre. Secondo una fonte inglese l’ex attrice americana non si aspettava di certo di lasciare i bambini per certi giorni. Pertanto, la stessa è possibile che debba rientrare.