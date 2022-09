Germania, in guardia contro il temuto ‘inverno di rabbia’

In Germania l’estrema destra AfD cerca di capitalizzare i disordini per l’alto costo della vita e i prezzi dell’energia.

Un impiegato della Gazprom, la compagnia di stato russa del gas, va a un quadro elettrico e trasforma uno di loro. Un meccanismo si spegne, il manometro scende a zero. Una nuvola bianca copre lo schermo: all’improvviso l’Europa si è ricoperta di ghiaccio e neve. “Ed inverno è lungo”, canta una voce femminile accompagnata da una melodia malinconica.

Il video, di origine sconosciuta, è stato condiviso migliaia di volte sui social media tedeschi. Il suo obiettivo sembra chiaro: mettere la paura delle docce fredde nel corpo degli europei e far loro ripensare se vale la pena continuare a sostenere l’Ucraina e far arrabbiare Mosca, dove è custodita la chiave del caldo invernale.La propaganda esterna in questi giorni si insinua in tutte le crepe di Internet, ma iniziano a vedersi anche movimenti interni che preoccupano le autorità.

L’Ufficio federale per la protezione della Costituzione, i servizi di intelligence interni della Germania, avverte che gli estremisti di tutte le convinzioni stanno cercando di trarre vantaggio dalla guerra in Ucraina e dalle sue conseguenze. Se prima alzavano le restrizioni della pandemia, ora questi gruppi di estrema destra, tra cui il partito parlamentare Alternativa per la Germania (AfD, nel suo acronimo tedesco), indirizzano i loro slogan all’aumento del costo della vita e ai prezzi dell’energia alle stelle per ottenere gente per strada.

Cominciano a parlare di un inverno di rabbia (Wutwinter, in tedesco). Le proteste sono già iniziate. Lunedì scorso circa 4.000 persone si sono radunate a Lipsia, la seconda città più popolosa dopo Berlino, nell’ex Germania dell’Est. A quanto pare stavano tutti protestando per la stessa cosa: inflazione e perdita di potere d’acquisto, ma con messaggi diversi. Ed erano stati convocati dagli estremi dello spettro politico tedesco: il partito di sinistra Die Linke, erede dei post-comunisti, e l’estrema destra dell’AfD, a cui si era unito il partito regionale Freie Sachsen (Liberi Sassoni), un nazionalista di estrema destra.

I sostenitori dell’uno e dell’altro hanno marciato separatamente, ma allo stesso tempo. Ciò ha suscitato critiche nei confronti di Die Linke da parte di altre formazioni, in particolare della Democrazia Cristiana. La sinistra protesta contro l’aumento dei prezzi causato dal taglio del gas russo, afferma Alexander Yendell, sociologo dell’Università di Lipsia specializzato in movimenti sociali, e “per le sue conseguenze sotto forma di ingiustizia ed esclusione sociale”. L’inflazione è salita a livelli mai visti in 40 anni, al 7,9%, il che ha reso più costosi i prodotti di base nel carrello.

Si stima che la bolletta del riscaldamento potrebbe più che triplicare quest’inverno.“Occasione d’oro per la mobilitazione politica” “L’estrema destra salta su quel carro perché sa che i prezzi dell’energia alle stelle sono un’opportunità d’oro per la mobilitazione politica”, spiega Yendell. Quindi, “mentre la sinistra ha un genuino interesse per la crisi, l’estrema destra la perverte per diffondere la sua ideologia estremista e propaganda cospirativa”.

Che un aumento dei disordini sociali sia nell’interesse dell’AfD non è detto solo dagli esperti; loro stessi l’hanno involontariamente riconosciuto. Il giorno dopo la manifestazione di Lipsia, il gruppo parlamentare del partito ha organizzato un evento intitolato Un inverno senza gas? La sicurezza energetica europea in pericolo.

Anche la disinformazione russa gioca un ruolo di primo piano in questi movimenti

Al termine della trasmissione sul social TikTok i microfoni sono rimasti aperti. Nel video, che è circolato sui social network, si sente uno dei suoi leader dire che vuole che “la situazione sarà molto drammatica in inverno”. Poche parole che non sorprendono Pia Lamberty, condirettore del centro di analisi di Berlino CeMAS, che studia la retorica dell’estrema destra e dei movimenti complottisti: «Gli estremisti di destra non solo approfittano delle crisi, ma vogliono che nascano per approfittane».

Anche la disinformazione russa gioca un ruolo di primo piano in questi movimenti, affermano gli esperti. L’AfD ha sempre mantenuto stretti legami con il Cremlino. Nel dicembre 2020, nel bel mezzo della crisi tra Berlino e Mosca per l’avvelenamento in Siberia dell’avversario Alexei Navalny – curato in Germania, Paese che sollecitava l’imposizione di sanzioni al Cremlino – una delegazione del partito si è recata nella capitale russa per incontrare il ministro degli Esteri Sergey Lavrov.

L’AfD era contraria alle sanzioni contro la Russia quando ha invaso la Crimea nel 2014, ma anche ora, mentre la guerra in Ucraina si avvicina al suo settimo mese. La portavoce del partito, Alice Weidel, ha chiesto questa settimana al Bundestag la normalizzazione dei rapporti con la Russia e l’apertura del Nord Stream 2, il controverso gasdotto mai inaugurato a causa del conflitto. Il leader di estrema destra profetizza un “autunno caldo” e chiede ai cittadini di scendere in piazza a lamentarsi.

I leader dell’AfD affermano costantemente che la formazione è l’unica a difendere gli interessi di chi non può pagare i conti. Il giorno scelto per le proteste non è casuale. Molti tedeschi ricordano ancora le Montagsdemonstrationen (manifestazioni del lunedì) della rivoluzione pacifica contro il governo della Repubblica democratica tedesca (RDT) nel 1989. La più massiccia, sotto lo slogan We are the people, si è tenuta a Lipsia e lunedì. Il rischio di appropriazione di quella memoria da parte dell’estrema destra è evidente, soprattutto perché lo ha già fatto in precedenza.

Resta da vedere se le proteste di lunedì si trasformeranno nell’autunno caldo che cercano sia l’estrema sinistra che l’estrema destra, per ragioni diverse. Dipenderà, tra l’altro, da come il governo risponderà all’aumento dei prezzi dell’energia e dei generi alimentari e se sarà in grado di convincere la popolazione che sta facendo tutto il possibile per alleviare l’impatto dell’inflazione.

L’impegno più recente è il terzo pacchetto di aiuti pubblici, un gigantesco esborso di 65.000 milioni di euro (più dei due precedenti messi insieme) che include sussidi per pagare il riscaldamento alle persone con redditi più bassi, aumenti degli assegni familiari e prevede di costringere le aziende energetiche a utili straordinari per contribuire al finanziamento dell’aiuto.