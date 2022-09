Bonus bolletta gas, la bellezza di 8500 euro direttamente sul tuo conto: come ottenerli

In un momento di crisi come questa attuale, il bonus bolletta gas è da prendere al volo con una cifra di 8.500euro direttamente sul conto. Come si ottiene e quali sono i requisiti?

Il mondo sta correndo troppo veloce e la crisi è impossibile da sostenere. Questo inverno le bollette delle utenze saranno ancora più care e le famiglie italiane non riusciranno a supportare le spese varie. Il Governo mette sul tavolo non pochi aiuti per le famiglie in difficoltà a basso reddito, sperando di trovare presto una soluzione che argini la crisi attuale.

Potere di acquisto delle famiglie: cosa sta succedendo?

Le bollette sono ogni mese una vera e propria stangata, con un rialzo pesantissimo impossibile da gestire. E le cose in futuro non miglioreranno, perché a settembre e ottobre saranno ancora più care.

Il Governo mette in campo degli aiuti molto interessanti soprattutto per le bollette, in grado di sostenere le famiglie e anche far dire addio per sempre alla bolletta di luce e gas.

Non bisogna trascurare l’inflazione che è arrivata all’8% e tutti gli economisti che avvertono ci sarà un peggioramento sul campo pari al 10%. Questo vuole dire che il potere di acquisto delle famiglie è sempre più basso.

Nel frattempo, come si è potuto notare, le bollette presentano delle cifre importanti e le difficoltà per andare avanti sono sempre più concrete.

Bonus confermati e nuovi aiuti

Prima di tutto, il Governo attuale ha voluto confermare e prorogare i bonus sociali bollette, dedicati alle famiglie che hanno un ISEE non superiore a 12.000 euro o di 20.000 euro con 4 figli a carico ricevendo uno sconto sulla bolletta.

Poi c’è un altro aiuto che vale sino a 8.500 euro e che arriva direttamente sul conto, azzerando completamente la bolletta del gas e dell’energia elettrica. Il bonus bolletta di cui sopra, può essere richiesto anche da chi percepisce il reddito di cittadinanza, pensione o tutti i soggetti con patologie che necessitano di macchine salvavita.

Concentriamoci un attimo sul bonus da 8.500euro che potrà essere richiesto dalle famiglie italiane che vogliono eliminare del tutto la bolletta di luce e gas.

Bonus bolletta gas da 8.500 euro

È un bonus messo in campo dal Movimento 5 stelle ed è il reddito energetico, con 8.500 euro a disposizione sul conto. Questi sono dedicati all’installazione dei pannelli solari nell’abitazione, per dire addio definitivamente ai costi mensili delle bollette e strizzare l’occhio all’ambiente.

La somma di cui sopra è utile per coprire tutte le spese per l’acquisto e installazione: una cifra non indifferente per usufruire di energia donata dal Sole. Questo significa che non si dirà solo addio alla bolletta dell’energia elettrica, bensì anche a quella del gas abbandonando del tutto il riscaldamento che usufruisce di questa materia prima e non solo.