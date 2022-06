Ghiaccio in asciugatrice, mai risparmiato così tanto tempo e denaro | Il segreto delle lavanderie

Ghiaccio nell’asciugatrice: ecco come risparmiare tanto tempo e denaro. Ecco il segreto delle lavanderie.

Fare la lavatrice è un’attività domestica che richiede tante attenzioni e la messa in atto di tantissimi accorgimenti. Mettere un cubetto di ghiaccio nell’asciugatrice è il segreto delle lavanderie: si risparmia così tanto tempo e denaro.

Ecco quali sono i vantaggi ed i benefici dall’aggiungere il ghiaccio nell’asciugatrice: questo ingegnoso stratagemma ti aiuterà a dire definitivamente addio alle tante odiate grinze, che richiedono tantissimo tempo e tante ore in piedi con il ferro da stiro.

Scopriamo in questa guida come fare un bucato perfetto: i buoni segreti e gli stratagemmi delle lavanderie.

Lavatrice, come sbiancare i capi: i consigli delle lavanderie

Per avere un bucato perfetto non è sempre necessario ricorrere all’utilizzo di prodotti chimici, che sono considerati dannosi per la salute umana e per l’ambiente.

Per sbiancare i capi di colore bianco la candeggina non è sempre la soluzione più efficace: questo prodotto indebolisce le fibre tessili.

Basta aggiungere un po’ di bicarbonato, limone, acqua ossigenata e un po’ di cenere per sbiancare le fibre tessili. Grazie a questi ingredienti naturali è possibile evitare di rovinare le fibre tessili e di inquinare l’ambiente.

È possibile immergere l’asciugamano in acqua calda dopo aver trattato le macchie con l’acqua ossigenata. Il bicarbonato di sodio e il succo di limone sono ingredienti naturali per sbiancare gli indumenti e per non rovinare le fibre.

Lavatrice, come eliminare i cattivi odori: il segreto delle lavanderie

Per eliminare i cattivi odori, in particolare l’odore di sudore, è bene formare una pasta con bicarbonato e con acqua. È bene applicare la pasta sulla zona delle ascelle e poi procedere con il lavaggio degli indumenti in lavatrice. Oltre a questa pasta è possibile utilizzare l’aceto bianco e spruzzarlo sulle aree da trattare.

Lavatrice, come eliminare le macchie dagli indumenti: il segreto delle lavanderie

In presenza di macchie d’olio, è possibile applicare del talco in polvere sulla macchia affinché la assorba. Una volta fatto agire si proceda al lavaggio degli indumenti. Acqua e aceto sono ottimi ingredienti naturali per eliminare le macchie di trucco. L’acqua ossigenata è un rimedio naturale per dire addio alle macchie di sangue.

Lavatrice: aggiungere un cubetto di ghiaccio nel bucato: il segreto delle lavanderie

All’interno dell’asciugatrice basta aggiungere un cubetto di ghiaccio per avere capi perfetti senza pieghe. Il vapore generato dallo scioglimento del ghiaccio avrà l’effetto di stirare i tessuti degli indumenti e di evitare l’utilizzo del ferro da stiro.

Basta seguire questi semplici trucchetti della lavanderia per risparmiare tempo e denaro.