Non ci crederai ma questo ingrediente pulisce tutto alla perfezione: niente sporco

Sapevi che esiste un ingrediente che consente di togliere lo sporco lasciando un pulito perfetto? Scopriamo di quale ingrediente si tratta e come usarlo!

Molti non lo sanno, ma basta solo un ingrediente per ottenere un pulito perfetto ovunque. Stiamo parlando del sapone da bucato, noto meglio come sapone di Marsiglia, un prodotto assolutamente naturale e fra i migliori per assicurare una pulizia perfetta su qualsiasi cosa o superficie.

Come utilizzare questo ingrediente naturale per ottenere eccellenti risultati? Come usarlo per togliere lo sporco e lasciare tutto ben pulito? Ecco tutto quello che devi sapere su questo sapone e come usarlo per eliminare anche lo sporco più ostinato!

Come usare il sapone di Marsiglia

Quando acquisti il sapone di Marsiglia al supermercato lo trovi solitamente sotto forma di panetto, come se fosse una saponetta. Poiché è bello grosso, secondo i lavori da eseguire non puoi manovrarlo bene, perciò devi prepararlo in modo da sfruttarne al massimo tutte le proprietà. Ecco come fare per ottenere un composto facile da utilizzare su qualunque superficie:

Prendi un tagliere e poggiavi sopra una grattugia;

Assicurati che la grattugia abbia i fori per la grana fine;

Grattugia mezzo sapone di Marsiglia sui buchi più piccoli.

Otterrai tanti riccioli di sapone che formeranno un bel mucchietto sopra il tagliere. Adesso vediamo come trasformare le scaglie di sapone in un composto da utilizzare per pulire tutto ciò che vuoi.

Composto a base di sapone di Marsiglia

A questo punto puoi preparare la soluzione per usare facilmente ovunque il sapone. Ecco come fare:

Prendi un piccolo contenitore di vetro;

Metti dentro due cucchiai di sapone;

Aggiungi un po’ di acqua calda;

Mescola con uno stecchino di legno;

Lascia agire il composto per 5/10 minuti.

Trascorso il tempo, le scaglie di sapone si saranno sciolte e ti basterà mescolare ancora per dare origine ad una pasta morbida e consistente. Continua a mescolare ancora per qualche minuto e poi aggiungi un cucchiaio di dentifricio, che oltre ad essere rinfrescante è anche un ottimo disinfettante.

Mescola ancora un po’ e vedrai che il sapone si scioglierà completamente. Una volta ottenuto un composto liquido, potrai cominciare ad utilizzarlo per pulire la casa, gli oggetti, quello che desideri.

Cosa pulire con questo ingrediente

Sono davvero tantissime le cose che puoi pulire con questo composto ottenuto con ingredienti facili da reperire, ecologici ed anche economici. Anzi, è corretto dire che con questa crema puoi togliere macchie e sporco che con altri detersivi anche professionali non vanno via. Ecco alcuni esempi sulle cose che puoi pulire:

Macchie di pennarelli alle pareti – immergi il lato abrasivo di una spugna per piatti nella crema e passalo sulle macchie. In un attimo il colore verrà via e non resterà neanche l’alone.

immergi il lato abrasivo di una spugna per piatti nella crema e passalo sulle macchie. In un attimo il colore verrà via e non resterà neanche l’alone. Sporco intorno alla maniglia delle porte – sempre con la spugna imbevuta di crema passala in questo punto della porta e vedrai che in pochi secondi risulterà pulitissimo. Con questa soluzione puoi pulire anche la maniglia e tutta la porta, per disinfettare ogni cosa. Infine, passa un panno asciutto per lucidare.

– sempre con la spugna imbevuta di crema passala in questo punto della porta e vedrai che in pochi secondi risulterà pulitissimo. Con questa soluzione puoi pulire anche la maniglia e tutta la porta, per disinfettare ogni cosa. Infine, passa un panno asciutto per lucidare. Grasso e unto sulla sedia per bambini – passa sulla sedia la spugna con la crema e togli il grasso accumulato durante i giochi, così si disinfetta ed eviti infezioni ai bambini.

– passa sulla sedia la spugna con la crema e togli il grasso accumulato durante i giochi, così si disinfetta ed eviti infezioni ai bambini. Bollitore macchiato – con una passata di crema farai brillare il bollitore e toglierai anche tutti gli aloni.

– con una passata di crema farai brillare il bollitore e toglierai anche tutti gli aloni. Batteri e germi nel WC – con un panno in microfibra passa la crema nel wc per rimuovere batteri e germi. Il composto non ha odori chimici e quindi è anche piacevole da annusare.

Se nel frattempo la crema diventa più consistente, basta aggiungere un po’ d’acqua per diluirla e poterla utilizzare. Come vedi, con poca fatica e a costo bassissimo avrai una casa pulitissima e brillante.