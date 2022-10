Casa pulita e ordinatissima, spolveri tutto in 15 minuti con il metodo FlyLady

Grazie al metodo FlyLady potremmo avere la nostra casa ordinata e pulita in soli 15 minuti. Ecco in cosa consiste.

La vita frenetica di tutti i giorni ci rende difficile stare al passo con le pulizie della nostra casa e quindi ci ritroviamo nel nostro giorno libero a dover sbrigare tutte le faccende domestiche senza riuscire a riposarci.

È anche vero però, che una fetta di popolazione non lavora e si dedica alla cura della casa ma tende a spendere il suo tempo in faccende domestiche passando ore intere a lavare, spolverare e riordinare gli oggetti e i capi d’abbigliamento.

Metodo FlyLady: ecco come avere la casa sempre pulita e in ordine

Molte volte, ci ritroviamo anche sommersi da oggetti che non sappiamo dove posizionare o da un eccesso di vestiti che non vogliamo buttare via, donare o vendere in quanto possono sempre tornare utili.

Così dobbiamo trovare un modo efficiente ed efficace per risparmiare tempo e a pensarci è stata Marla Cilley che ha fondato il metodo FlyLady grazie al gruppo omonimo ossia una comunità di supporto e aiuto per le faccende domestiche.

I membri di questo gruppo hanno ammesso che gli aiuti avuti dai vari membri ha cambiato loro la vita e questi suggerimenti avvengono tramite una mailing list in un contatto costante presente nel sito Web FlyLady.net.

Il metodo di questo gruppo prevede di fare le faccende domestiche a piccoli passi senza affaticarsi ma rendendo la pulizia una routine giornaliera dedicando soltanto 15 minuti ad essa senza superare questo minutaggio.

In cosa consiste il metodo

Infatti, la guru dell’ordine e ideatrice del progetto consiglia di entrare in possesso di un cronometro e di smettere di fare quello che si sta facendo una volta che i 15 minuti siano passati.

Grazie a questo metodo si è visto come per avere un lavello asciutto e pulito basta utilizzare 70 grammi di bicarbonato con 250 ml di aceto e del succo di limone per tenerlo bello lucido strofinando le superfici per 10 minuti e i restanti 5 per sciacquarlo e sistemare il tutto.

Secondo la Cilley la gente tende a cimentarsi di più nelle faccende domestiche quando sono completamente vestite, quindi consiglia di vestirsi anche in casa perché questo ci fa sentire pronti a eventuali compiti come quello di portare fuori la spazzatura o di pulire superfici sporche che non puliremmo con gli indumenti per la casa.

Inoltre, quando si decide di dedicarsi per quei 15 minuti ad una zona specifica della casa, bisogna concentrarsi solamente su quella e non passare da una parte all’altra ma far in modo che si concludano le pulizie entro quel tempo prestabilito per quella parte di abitazione prescelta.

Inoltre, per tenere la nostra routine ben ordinata e per far in modo che tutto proceda per il verso giusto è meglio avere un planning settimanale e quindi organizzarsi i compiti e le faccende seguendo un piano.

In questo modo avendo un controllo specifico delle faccende domestiche da svolgere giornalmente a cui dedicare i 15 minuti della nostra giornata, risparmieremmo tempo in quanto sappiamo già dove andremo ad agire.

Ogni giorno bisogna avere una missione ed è questo lo stimolo più importante del metodo FlyLady. Ossia far in modo che ogni giorno si raggiunga un obiettivo e questo farebbe risparmiare tempo sulle grandi pulizie di primavera in quanto ogni giorno si è fatto qualcosa e si è risparmiato tempo in futuro.

Inoltre, il metodo sconsiglia di alzarsi presto al mattino e di finire di pulire quando è tutto perfettamente a posto, in questo modo si continua a sistemare ad oltranza anche se ci si sente stanchi e invece uno dei punti fondamentali del FlyLady è il proprio benessere.

Chiunque aderisce a questo metodo avrà a disposizione dei baby step. Ossia 31 missioni da compiere ogni giorno per trovarsi sempre la casa in ordine e in modo impeccabile.