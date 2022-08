“Non ce la faccio, troppo dolore”, Maurizio Costanzo: l’annuncio di Maria è un colpo al cuore

Mentre i fan attendono impazienti il ritorno di Maria De Filippi dopo la pausa estiva, la conduttrice si lascia andare ad una triste confessione.

Maria De Filippi è sposata con Maurizio Costanzo da 31 anni e si inscrivono tra le coppie più longeve del mondo dello spettacolo.

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo

La conduttrice più amata dagli italiani, Maria De Filippi, è sposata con Maurizio Costanzo da oltre 31 anni. Insieme ne hanno passate tante e, più volte, è stato diffuso il rumor secondo cui i due, ormai, erano separati in casa, non condividendo nemmeno la camera da letto. Eppure, l’affetto che li lega è palese.

Insieme, la coppia ha superato tantissime difficoltà. Basti pensare allo scampato attentato che colpì la vettura su cui era a bordo Maurizio Costanzo. Era il 14 maggio del 1993. Da allora, Maria De Filippi promise a suo padre che non sarebbe mai più andata in auto con il marito. Insieme al conduttore, la De Filippi ha adottato un ragazzo, Gabriele Costanzo che è nato nel 1991.

La dichiarazione di Maurizio

Il conduttore, il 28 agosto, compirà 84 anni. Egli è consapevole che il suo percorso sulla terra è ormai giunto quasi al capolinea. In un’intervista, però, ne ha parlato con serenità e ha anche espresso un suo desiderio: quando starà per lasciare la vita terrena, vorrebbe che Maria De Filippi potesse tenergli la mano fino alla fine.

La sua compagna di vita, infatti, è stata sempre considerata da lui come un incontro fortunato e, benché ci sia sempre stata una grande differenza d’età (lei ha 60 anni compiuti il 5 dicembre), tra di loro c’è sempre stata una grande intesa. Un’unione molto chiacchierata, soprattutto dalla stampa scandalistica, che pensava in un matrimonio di tipo opportunistico da parte di lei.

Non è mancata la replica della conduttrice che, da sempre, si è detta molto preoccupata per la morte. La De Filippi ha detto, nel corso dell’intervista:

“non so se ne sarò capace, se avrò la forza e il coraggio di tendergli la mia mano quel giorno lì. Troppo dolore. Non voglio che mi resti come ultimo ricordo l’intreccio di quelle dita”.

Del resto, la conduttrice ha affermato che non ha mai superato il lutto per la perdita del padre. Da allora è come se si fosse aperto per lei un nuovo capitolo della sua vita, fatto di libertà e di amore smisurato per i suoi amici animali.