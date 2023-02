Non buttare via il velluto a coste rimasto inutilizzato: riusato così diventa utilissimo

Velluto a coste in eccesso? Ecco perché non dovresti buttarlo. Se lo riutilizzi così, diventa davvero utilissimo. Ti sveliamo un trucchetto del quale non potrai fare più a meno.

Se anche tu hai da parte un po’ di velluto a coste inutilizzato, aspetta prima di darlo via: può essere riutilizzato! Il risultato che puoi ottenere è assolutamente straordinario.

Come riutilizzare i tessuti di scarto

Nell’epoca del fai da te, dove questa tecnica diventa giorno dopo giorno sempre più utilizzata, ogni cosa si rivela utilissima. Persino i tessuti di panni vecchi o usurati possono diventare per te risorsa preziosissima.

Quante volte hai pensato di buttare via quella maglia vecchia o quei jeans strappati che non indossi ormai da anni? Ti diciamo che anche con i materiali cosiddetti di scarto, puoi realizzare qualcosa di sorprendente.

Per esempio, lo sapevi che con un vecchio jeans potresti addirittura ricavarci una borsa? E con alcuni calzini vecchi, sai che puoi farci addirittura delle marionette con cui far divertire i tuoi bambini?

Oggi però vogliamo concentrarci su un materiale che sicuramente avrai anche tu in casa: il velluto a coste. Si tratta di un tessuto particolare, increspato e super caldo, con cui spesso si realizzano non soltanto pantaloni ma anche giacche.

Se devi buttare via qualche indumento fatto con questo materiale oppure hai tessuto di questo genere inutilizzato, aspetta un momento: ciò che puoi realizzare in poco tempo è davvero incredibile.

Come riutilizzare il velluto a coste

Il velluto a coste è uno dei tessuti più utilizzati per la produzione di giacche e pantaloni. Comodo, caldo ma al contempo anche leggero, è perfetto soprattutto nel periodo autunnale e invernale. Se ne hai in eccesso di questo materiale, aspetta a buttarlo: potresti riutilizzarlo e realizzare qualcosa di straordinario.

Nel tuo armadio stai proprio guardando in questo momento quel paio di pantaloni in velluto di coste che non hai intenzione più di indossare? Non buttarlo, ti diamo un’idea che ti tornerà sicuramente utile.

La prima cosa che devi fare è quella di tagliarlo a livello delle gambe. Con i due pezzi di stoffa corrispondenti per l’appunto alle gambe, effettua dei tagli rispettivamente di 5 e 7 centimetri alle estremità: così facendo, sarai in grado di aprire il tessuto che si presenterà ai tuoi occhi abbastanza grande e che avrà assunto la forma di una camicia. Con la stoffa restante invece avrai ottenuto una gonnellina.

Passa la camicia di velluto ora sotto la macchina da cucire e sigilla le estremità. A questo punto, procurati un altro indumento che non utilizzi, per esempio una camicia vecchia a lunghe maniche.

Ora dovrai tagliare proprio le maniche che andrai a cucire poi alla tua stoffa in velluto a coste che grazie alla tua abilità a cucire sarà diventata una casacca. Serviti di ago e filo o, se vuoi accelerare i tempi, utilizza ancora una volta la macchina da cucire.

Con questi due materiali di scarto avrai realizzato una splendida camicia in coste di velluto e una gonna! Visto come questo tessuto può essere riutilizzato in modo intelligente? Di esso potresti servirti anche per realizzare accessori utili per la casa, per esempio strofinacci per asciugare i piatti bagnati.