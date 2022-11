Roma, tragico incidente: muore un motociclista nella frazione di Marino

By

Tragico incidente quello avvenuto oggi intorno alle 13 a Marino, frazione di Roma sud, dove un motocilista ha perso la vita in un sinistro.

L’uomo era originario della vicina Grottaferrata e l’impatto è avvenuto nella nota via dei Laghi, lunga via molto soggetta a incidenti stradali.

Incidente mortale a Marino

A Roma sud, in zona Castelli Romani, l’ennesimo incidente stradale su una strada molto pericolosa come via dei Laghi ha provocato la morte di un motociclista.

L’incidente è avvenuto oggi intorno alle 13 e la vittima è un uomo di 32anni residente a Grottaferrata, altra frazione molto conosciuta dei Castelli Romani.

Ci troviamo all’altezza delle Loggette del Comune di Marino e sul posto sono giunti subito i Carabinieri di zona per i dovuti accertamenti.

Agghiacciante ciò che hanno visto davanti ai loro occhi, infatti la moto era completamente distrutta e riversa sull’asfalto in una parte della laterale della strada, chiusa per alcune ore proprio perché una ditta specializzata ha dovuto organizzare la rimozione dei mezzi incidentati.

Si tratta del terzo incidente che coinvolge in maniera tragica un motociclista dei Castelli Romani, infatti solo ieri è morto un uomo di Velletri e poco più di una settimana fa un altro a Rocca di Papa.

La dinamica

Ancora è da chiarire l’esatta dinamica del sinistro e i Carabinieri stanno effettuando i rilievi del caso, infatti l’area è stata chiusa per consentire la rimozione del motoveicolo e soprattutto il trasporto della salma al Policlinico Tor Vergata per gli esami autoptici.

Il ragazzo di 32 anni non ce l’ha fatta ed è morto sul colpo mentre il conducente e gli altri passeggeri dell’auto contro cui ha impattato sono rimasti feriti lievemente e trasportati in ambulanza verso l’ospedale di Frascati per accertamenti. Il sinistro ha comportato la chiusura per diverse ore nel tratto interessato.

La Polizia Locale è stata fondamentale per coordinare le operazioni poiché il sinistro è stato davvero terribile.

Difficile ricostruirlo con esattezza ma ciò che tentano di fare gli agenti, ascoltando anche i testimoni che erano presenti, è capire cosa sia successo.

Secondo i dettagli emersi finora sembra che la moto viaggiasse in direzione Velletri e si sia schiantata per cause ancora da definire, contro una Ford Kuga che invece proveniva da una strada secondaria.

Ora i mezzi si trovano nel deposito giudiziario di Marino e sono a disposizione delle autorità per le indagini sul caso.

I precedenti

Come abbiamo già precisato, c’è un numero impressionante di motociclisti che sta perdendo la vita in queste strade.

Una settimana fa è morto un centauro, colpito in pieno da un’ambulanza che ha anche impattato contro un veicolo della Polizia Penitenziaria.

Più recentemente, un motociclista ha perso la vita in una strada di Artena, dove ha perso il controllo della sua moto andando a sbattere contro un muro di recinzione a bordo strada nei pressi di un’abitazione.

Anche in questo caso, inutili i soccorsi, così come in questo incidente avvenuto oggi.