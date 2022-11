Taiwan: nave affonda durante tempesta, scomparsi 12 marinai indonesiani

Scomparsa lo scorso lunedì pomeriggio, durante la tempesta tropicale Nalgae, una nave mercantile in Taiwan. Dei 17 membri dell’equipaggio, soltanto 5 sono stati tratti in salvo. Gli altri 12 risultano tuttora dispersi.

La nave mercantile – battente bandiera di Panama – è affondata per via delle avverse condizioni meteo.

Una nave mercantile battente bandiera di Panama – la Shin Shuen 1 – è affondata lo scorso lunedì pomeriggio a causa della tempesta tropicale ‘Nalgae’ che si è abbattuta sull’isola di Taiwan. Dei 17 membri dell’equipaggio, soltanto 5 sono stati tratti in salvo. Gli altri 12 risultano ancora dispersi.

Le operazioni di ricerca – da parte degli uomini della Guardia Costiera – proseguono senza sosta. La scorsa domenica, i membri dell’equipaggio della Shin Shuen aveva lanciato l’Sos per un guasto al motore. Dopodiché avevano abbandonato la nave a circa 26 chilometri dalla costa di Keelung, Changhua.

Qualche ora dopo del mercantile non si sono più avute notizie e sono partite le ricerche dei superstiti. Le possibilità che ci siano ancora sopravvissuti si riducono di ora in ora.

Il tifone Nalgae si è abbattuto nei giorni scorsi sull’Arcipelago delle Filippine causando smottamenti e inondazioni, per via delle raffiche di vento, che hanno raggiunto i 40 chilometri orari. La provincia di Maguindanao è stata la più colpita: 42 le vittime registrate al momento. Il passaggio della tempesta tropicale ha originato una colata di fango di ingenti proporzioni che ha travolto diverse abitazioni.

LOOK: Floods brought on by Tropical Depression #PaengPH reach the rooftops of some houses in Brgy. Poblacion in Guihulngan City, Negros Oriental | via Roy August Bustillo/CNN Philippines

📸 Gessel Aliniabon pic.twitter.com/NJvXkLPwmL

— CNN Philippines (@cnnphilippines) October 26, 2022