Non buttare più via la carta igienica: in questo modo vale oro

Non buttare più via i rotoli, puoi riciclare la la carta igienica che in questo modo vale oro, il lavoretto che crei è dolcissimo.

Quante volte gettiamo i rotoli di carta igienica una volta che questa è terminata nella carta e nel cartone o magari nell’indifferenziata? Eppure non sappiamo che potremmo facilmente riciclare i rotoli per ottenere un risultato davvero bellissimo!

Come riciclare la carta igienica

Dopo avervi svelato come passare dalla spazzatura al lusso con 2 idee geniali per riciclare vecchie bottiglie di candeggina, adesso vi sveliamo direttamente come riciclare la carta igienica e in particolare sfruttare al massimo il potenziale dei suoi rotoli. La carta igienica è un materiale molto versatile, che si può utilizzare ad esempio in combinazione con la colla per dare vita a dei bellissimi lavori di carta pesta.

Allo stesso tempo, essendo la carta igienica molto costosa e visto che il suo prezzo non fa altro che aumentare, magari vorrete utilizzarla per uso a cui è destinata e utilizzare unicamente i rotoli di carta igienica vuoti, che al contrario verrebbero buttati. E ora di seguito vi sveliamo come utilizzarli per dare vita a un lavoretto davvero particolare, una decorazione che siamo sicuri che potrete facilmente esporre nei prossimi mesi, visto che il periodo natalizio non sembra ma è ormai alle porte!

Realizza una decorazione natalizia

Ecco che di seguito vi sveliamo passo dopo passo tutorial che vi aiuterà a realizzare questo lavoretto senza troppa difficoltà. Innanzitutto prendete a uno a uno i rotoli di carta igienica usate e iniziate ad attaccare con la colla una qualsiasi stoffa che ci troviate in casa e che vi piace. Se avete pensato di realizzare questa decorazione per il periodo natalizio, vi consigliamo di procurarvene una rossa e bianca o comunque con i colori che richiamano questa festività. Dopo aver avvolto la stoffa adeguatamente intorno a ciascun rotolo e averla fissata con la colla, possiamo proseguire unendo i rotoli tra loro. Cercate di cercare una sorta di cerchio disponendo tutti i rotoli in piedi e vicini. E adesso possiamo continuare aggiungendo la decorazione delle piante.

Vi consigliamo di procurarvi le classiche ghirlande finte che si avvolgono attorno all’albero di Natale o che si appendono a casa, di tagliarle con le forbici rendendole della dimensione che vi servono, per poi attaccarle nella parte superiore dei rotoli aiutandovi con una spillatrice o con una pistola dalla colla a caldo. Quindi potete aggiungere anche altre decorazioni come orsetti, pupazzi di neve e altre figure che ricordano il Natale. Fatevi aiutare anche dai vostri bambini nel caso in cui ne abbiate e siamo certi che si rivelerà un’esperienza istruttiva.