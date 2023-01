Non buttare le scatolette di tonno, valgono oro in casa: come riutilizzarle

Scatolette di tonno, non buttarle: sai che valgono oro in casa? C’è una tecnica davvero super semplice che ti cambierà la vita. Ecco come riutilizzarle in maniera intelligente.

Quante volte ti sarai ritrovata anche tu a buttare decine di scatolette di tonno? Aspetta a farlo la prossima volta. Ti diciamo come riutilizzarle: sono davvero preziose per la tua casa.

Scatolette di tonno: perché non dovresti buttarle

Il tonno è tra gli alimenti più consumati dagli italiani e non solo. Questo pesce, ricco di acidi grassi Omega 3, consigliato anche dai nutrizionisti, è un toccasana per l’organismo. Quale comodità migliore di poter far bene al nostro corpo semplicemente acquistando delle scatolette pratiche e che ci consentono di consumare un pasto veloce e salutare?

Ogni giorno, milioni di Italiani acquistano tonno in scatola facendone scorte anche piuttosto consistenti da mettere in dispensa. Dopo aver consumato questo alimento, la prima cosa che anche tu sicuramente farai è quella di gettare la scatola di latta che conteneva il tonno.

Attenzione a farlo la prossima volta. Sai che potresti riutilizzarla in maniera intelligente? Le scatolette di tonno vuote sono una risorsa preziosa per la tua casa. Ti stai chiedendo in che modo possano mai tornarti utili? Te lo diciamo subito. Continua a leggere per non perderti delle idee super carine e utilissime.

Come riutilizzare le confezioni di tonno vuote

Ogni giorno ci ritroviamo a buttare tante scatolette di tonno vuote. D’altronde, starai pensando: perché non dovrei farlo? A cosa possono servirmi? A nulla, la risposta di tanti. In realtà, ti diciamo che esse possono diventare una risorsa davvero preziosa per la tua casa.

Sai come potresti utilizzarle in maniera intelligente? Te lo diciamo subito. Aspetta dunque prima di gettarle nella spazzatura. Le idee che ti daremo tra poco ti faranno rimanere a bocca aperta.

Innanzitutto, sapevi che con le scatolette di tonno vuote puoi realizzare dei vasetti per le piante? Sì hai letto bene. Il procedimento è anche piuttosto semplice. Ti serviranno semplicemente delle mollette da bucato per rendere il tuo vasetto ancora più carino.

Ovviamente, dovrai procurarti delle piante di piccole dimensioni come quelle grasse o i cactus in miniatura che entrano perfettamente nella scatoletta del tonno. Pinza intorno alla latta le mollette da bucato et voilà, avrai ottenuto uno splendido vasetto!

Ma con le scatolette di tonno puoi realizzare anche dei simpatici porta candele. Il procedimento è lo stesso dei vasetti, quindi dovrai utilizzare le mollette da bucato che posizionerai all’interno della latta vuota dopodiché, inserisci una candela riponendola all’interno di un bicchiere in modo che la fiamma non vada a danneggiare né la latta né il legno delle mollette.

Sai che le scatolette di tonno vuote possono esserti utili anche in cucina? Grazie alla loro dimensione piccola ma perfetta, possono diventare stampi per sformati monoporzione o per la realizzazione di dolcetti deliziosi. Ovviamente lavale sempre bene prima dell’utilizzo e rimuovi ogni involucro esterno. Potresti utilizzarle anche come stampi per il budino.

E se ti dicessimo che puoi realizzare con le scatolette di latta anche dei lavoretti curiosi e carini per i bambini? Un’idea? Un sonaglio da appendere alla culla o anche all’esterno delle porte!

Procurati tante scatolette vuote che andrai a lavare e a decorare come più preferisci. Forale e fai passare in esse un filo di canapa o una corda resistente e appendile ad un supporto che andrai poi a collocare dove più preferisci: il fruscio del vento le farà toccare tra di loro e suonare.

Se poi sei ancora più abile ed esperta con i lavori manuali, le scatolette di tonno le potrai utilizzare anche per realizzare un orologio da parete. In questo caso ti servirà procurarti anche un meccanismo a lancette che andrai a posizionare, dopo aver forato accuratamente dove necessario, nella latta vuota. Visto dunque quante idee carine si possono realizzare semplicemente tenendo da parte le scatole di tonno vuote?