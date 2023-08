Noleggiano un gommone ma si schiantano, il danno è irreparabile: la cifra richiesta

Quanto dovranno pagare in termini di danni i giovani che hanno provocato involontariamente un incidente sul gommone.

E’ l’estate dei record. Ormai non si parla d’altro che di scontrini salatissimi che portano molti turisti a farsi delle domande sia per quanto riguarda una semplice cena sia per l’affitto di ombrellone e sdraio in spiaggia. In questo momento però vi raccontiamo un’altra storia che ha portato comunque dei giovani a sborsare una cifra più che considerevole.

La dinamica dell’incidente sul gommone

Vari giornali della rete come ad esempio Leggo.it hanno fatto il resoconto di una notizia a cui in tanti ancora non credono. Anche in questo caso, come in altri che si sono susseguiti durante quest’estate 2023, è il titolare di un negozio a chiedere dei soldi a dei clienti.

E non per dividere un toast o per aggiungere un piatto alle trofie al pesto, bensì per il risarcimento dei danni dovuto per l’incidente che dei giovani avrebbero provocato senza volerlo. Tutto è avvenuto all’interno di Alghero dove cinque ragazzini erano in vacanza.

I cinque hanno affittato un gommone che dopo pochi minuti si è davvero schiantato contro uno degli scogli presenti in mare. Hanno raccontato tutti i dettagli dell’accadimento gli stessi ragazzi che sono molto attivi sui rispettivi social. Secondo alcune fonti i giovani sono originari di Treviso e avrebbero scelto Alghero come destinazione della loro vacanza d’estate.

Ma quant’è la cifra che questi ragazzini dovranno pagare per quanto hanno commesso? Ve lo diciamo subito. In tanti fra i lettori non credono che si possa arrivare a spendere una cifra di questo tipo per un incidente con un gommone, eppure sì. Si tratta di una grande quantità di denaro che saranno dei giovani a dover pagare all’azienda che aveva fatto noleggiare l’imbarcazione.

La cifra che devono sborsare

Secondo quanto avrebbero detto gli stessi protagonisti dell’accadimento, la società che aveva permesso il noleggio del gommone ha richiesto un risarcimento non da poco. Si tratterebbe di circa 2100 euro diviso per i cinque giovani che si trovavano in quel momento sul gommone.

Di conseguenza e secondo i calcoli dovrebbero risarcire l’azienda con 462 euro ciascuno. Naturalmente si tratta di una quantità di denaro non da poco se si pensa che si tratta di dei ragazzi molto giovani. Alcuni credono però che ad aiutarli saranno i genitori. Sul web in tanti hanno commentato l’accaduto e si sono concentrati soprattutto sui ragazzi che per fortuna non si sarebbero fatti male.

Altri ancora hanno chiesto maggiori delucidazioni riguardo al gommone che avrebbero guidato in mare durante la vacanza a Alghero. Di quanti cavalli si trattava? C’era bisogno di essere provvisti di una patente nautica ad hoc?

E poi come mai l’assicurazione non coprirebbe i danni in questione e a dover pagare devono pensarci i ragazzi? In base a quanto avrebbero risposto gli stessi protagonisti di quanto accaduto, la assicurazione copriva in modo esclusivo i danni meccanici e non tutti gli altri. Ed proprio per questo che hanno dovuto pagare.