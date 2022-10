Nokia, se conservi ancora questo (vecchio) modello guadagni 2000 euro

C’è un cellulare Nokia che consente di guadagnare sino a 2.000 euro, un modello che nel tempo non è certo passato inosservato.

Gli smartphone di ultima generazione sono all’avanguardia e permettono di fare qualsiasi cosa, sia sotto un punto di vista del tutto professionale e sia personale. Una azienda che ha saputo reinventarsi completamente, diventando nel tempo un marchio leader a livello internazionale. Non nasce come azienda di cellulari ma lo diventa, imponendosi sul mercato sino alla sua chiusura definitiva. Tra i tanti modelli, uno in particolare vale ben 2.000 euro: sicuro di non averlo dentro un cassetto?

Nokia, storia di un brand di successo

L’azienda Nokia nasce nel 1865 come falegnameria vicino al fiume Nokanvirta. Knut Fredrik Idestam decide di avviare una ricca produzione di cellulosa e resta sul mercato per moltissimi anni. Poi nel Novecento inizia a produrre gomma, per la realizzazione di stivali per l’esercito oltre che pneumatici e respiratori.

Subito dopo si reinventa e passa alla produzione di cavi elettrici entrando di diritto nel mondo dell’elettronica. Ovviamente, una azienda che durante la Seconda Guerra Mondiale offre una produzione massiva: carta, gomma e cavi si fondono negli anni ’60 diventando Nokia Corporation.

Diventa così un produttore di radio e televisione, per poi sentire una esigenza nel momento in cui i telefoni iniziano a diventare uno strumento indispensabile. Il resto della storia lo conosciamo e la Nokia diventa leader mondiale nella produzione dei primi cellulari e poi Smartphone, mettendo l’accento sulla innovazione sino alla chiusura definitiva.

Ci sono dei modelli in circolazione che possono valere molto e superare la cifra di 2.000 euro.

Nokia, modello del valore di 2.000 euro

I cellulari della vecchia generazione Nokia si dicono essere indistruttibili, ed è verissimo. Infatti, nonostante oggi si usino solo smartphone di nuova generazione con potenzialità di altissimo livello, questi sono considerati sempre tra i migliori sul mercato.

Il settore di riferimento è in continua evoluzione e nel prossimo futuro si avranno i foldable e poi i leader internazionali con i loro modelli pieghevoli.

Oggi facciamo un piccolo passo indietro nel tempo, con modelli che conserviamo ancora dentro i cassetti dei ricordi e che comunque funzionano ancora. Se da qualche parte troviamo ancora un Nokia 3310, allora siamo molto fortunati.

Per questo modello i collezionisti sono disposti a pagare 2.000 euro, anche se può sembrare del tutto folle. Ma no stiamo parlando di un cellulare come un altro, infatti c’è un modello speciale che è stato prodotto dall’azienda Caviar e sono molti gli appassionati del genere che vorrebbero averlo tra le mani.

Il modello in particolare è stato sviluppato dalla Caviar per la commemorazione tra l’incontro del 2017 tra Donald Trump e Vladimir Putin. La scocca si presenta in titanio temperato per un effetto damascato incredibile, mentre alcune parti sono in oro giallo per impreziosire il modello. Sul retro si nota uno stemma e i profili dei due Presidenti.

La targhetta in fondo ricorda la data e la sede dell’evento che è passato alla storia. Non da meno la sua confezione in velluto, che lo rende un vero e proprio pezzo da collezione.

Stiamo parlando di un pezzo esclusivo che raggiunge questi valori per le sue caratteristiche storiche e simboliche, non di certo tecniche. Ad oggi, gli esperti evidenziano che il prezzo sia oltre i 2.000 euro e stanno andando letteralmente a ruba. L’azienda ha altri pezzi da collezione e chissà quale sarà il prossimo.