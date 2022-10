Codice della strada, divieto assoluto a partire da oggi: pioggia di multe per tutti

By

Codice della Strada: scatta il divieto assoluto a partire da oggi. Viene irrogata una multa pari a 335 euro a chi non lo fa.

A partire dal 15 novembre 2022 su determinate strade ed autostrade, si potrà circolare solo con gomme invernali o catene da neve a bordo. La normativa vigente prevede che questa operazione venga fatta entro il quindici del mese corrente. La legge è stata introdotta per garantire maggiore sicurezza sulle strade ghiacciate, innevate e interessate da pioggia forte.

L’obbligo del cambio dei pneumatici non è valido su tutte le autostrade e su tutte le strade dell’Italia, ma solamente in quei tratti dove è presente il cartello stradale. Dove è presente il segnale stradale è valido fino a metà del mese dell’anno successivo. A partire dal 15 di aprile l’obbligo di catene da neve a bordo termina del tutto. Per quanto concerne le gomme diventerà obbligatorio montare quelle estive.

Cambiare gomme invernali: le soluzioni

Il cambio gomme invernali è un appuntamento che gli automobilisti devono dover rispettare. Guidare sull’asfalto ghiacciato o sulla neve può risultare assai rischioso senza pneumatici specifici per la stagione invernale. Si tratta di una questione di sicurezza alla guida durante la stagione invernale con temperature prossime allo 0. Il problema principale riguarda l’aspetto economico: la soluzione migliore per risparmiare è quella di cambiare i pneumatici in autonomia.

In ogni caso lo stato dei pneumatici deve essere valutato effettuando un monitoraggio regolare della pressione. Almeno una volta ogni 12 mesi è necessario far verificare l’equilibratura delle ruote. Le gomme invernali sono più pratiche rispetto alle catene perché consentono di guidare con sicurezza. Il montaggio delle catene è un’operazione che comporta una notevole perdita di tempo.

Cambio pneumatici e catene: l’obbligo è regolato da una direttiva ministeriale

L’obbligo del cambio dei pneumatici è regolato da una direttiva del Ministero, secondo cui le automobili devono essere avere a bordo pneumatici invernali idonei ad essere utilizzati sulle strade ed autostrade innevate e ghiacciate. Per fare il cambio delle gomme dell’auto ci sono 30 giorni di tempo. L’obbligo di effettuare il cambio dei pneumatici scatta il 15 del mese di novembre 2022. Il cambio delle gomme non deve avvenire nel caso di pneumatici quattro stagioni. I pneumatici All season devono riportare la marcatura M + S sul fianco.

Cambio delle gomme: quali sono le sanzioni?

Nel caso in cui il cambio dei pneumatici non venga effettuato entro il quindici del mese di novembre e l’automobilista non sia provvisto di gomme invernali o di catene a bordo, lo stesso rischia l’irrogazione di una multa il cui importo varia da circa quaranta euro a quasi 100 settanta euro nei centri abitati.

Sulle autostrade e sulle strade extraurbane la sanzione varia da circa ottanta euro ad un massimo di 300 trentacinque euro. Se l’automobilista viene fermato dopo il 15 del mese di novembre, lo stesso non può guidare a bordo del proprio mezzo finché non verrà rispettato l’obbligo.