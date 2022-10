Allerta Cannabis: sequestrati biscotti e patatine con Thc

Scatta l’allerta Cannabis dopo il sequestro di biscotti e patatine contenenti la sostanza psicotropa Thc.

A riportare la notizia è stata Repubblica invitando a fare attenzione ai bambini perché questi prodotti acquistati online sono identici a quelli consumati dai più piccoli.

L’allerta Cannabis di Grado 1

L’Istituto superiore di sanità e il Dipartimento politiche antidroga mettono in guardia dalla presenza sul mercato di alimenti legali che contengono Thc ma sono totalmente identici a quelli consumati dai bambini.

In particolare, l’allarme è scattato in seguito al sequestro di un grande quantitativo di questo e altro cibo presso un uomo residente in Alto Adige che avrebbe acquistato la merce online.

Il sequestro avvenuto a Bolzano comprende biscotti al cioccolato, caramelle, cereali e patatine ce potrebbero facilmente essere ingeriti dai minorenni perché uguali a quelli classici che si comprano al supermercato.

C’è un allarme europeo su questa tipologia di prodotti reperibili in rete soprattutto per gli effetti dannosi di Thc, uno dei principi attivi della Cannabis, molto pericoloso se assunto in quantità eccessive. Il problema è stato portato alla luce dall’Aifa e comunicato alle regioni dal Ministero della Salute.

Ci si sofferma specialmente sugli affetti avversi sui bambini in grado di ingestione di questi prodotti che anche se non letali, possono portare gravi intossicazioni come già è avvenuto in Europa.

C’è anche il problema dell’esposizione involontaria ossia il consumatore non è consapevole di mangiare alimenti che contengono Thc.

Il Thc

Il tetraidrocannabinolo, noto come Thc, è il più importante principio attivo della Cannabis ed è un componente psicoattivo che esercita azioni sul sistema nervoso centrale.

Percezione e umore alterati sono solo alcuni effetti e proprio per questo è al centro di molte polemiche riguardo alla legalizzazione della canapa poiché non viene utilizzata solo per sballarsi ma anche come medicinale.

Ha effetti terapeutici importanti ma è proprio il livello di Thc, che può variare, a determinarne la tossicità. In piccole quantità infatti ha effetti terapeutici importanti ma ha anche un lato negativo che include diversi disturbi come secchezza delle fauci, mal di testa, vertigini.

Proprio questa controindicazione è regolarizzata in una legge, infatti è legale in Italia solamente la Cannabis che non ne contiene più dello 0,2%.

Nei bambini questi si amplificano, sfociando in cardiotossicità, ipotensione e neurotossicità.

Assunto per via orale, il Thc può provocare una durata maggiore degli effetti rispetto all’inalazione.

Gli alimenti a base di Cannabis sono ormai molto diffusi e ci sono siti appositi che li vendono in maniera legale ma anche tanti canali illeciti.

Ad ogni modo, vicino alle scelte consapevoli di un adulto ci potrebbe essere sempre un bambino che viene a contatto con alimenti contenenti Thc, per questo motivo bisogna fare particolare attenzione.