“Noi due non ci parliamo…”, Chanel Totti: per chi è la pungente frecciatina

Chanel Totti, arriva la pungente frecciatina a mamma Ilary. Ecco che cosa ha combinato questa volta la quindicenne. I fan a bocca aperta.

Continua a essere la regina dei social, Chanel Totti. La secondogenita del Pupone sferra un attacco mediatico a mamma Ilary. Ecco la frecciatina che nessuno si aspettava da lei.

Chanel Totti conquista il web

Chanel Totti è diventata ormai protagonista dei social. La secondogenita di Francesco Totti e di Ilary Blasi ha conquistato il web. Da quando il matrimonio dei suoi genitori è andato in frantumi, la bella biondina ha iniziato a costruirsi una nuova immagine ma soprattutto a esporsi pubblicamente, cosa che fino a qualche mese fa non era mai successa.

I famosi genitori hanno sempre tentato di tutelare la famiglia e in particolare i loro tre figli: Cristian, Chanel e Isabel. Da quando però il caso Totti-Blasi è diventato un affaire di portata nazionale e a quanto pare anche internazionale (il The Sun ha dedicato addirittura un articolo alla famosa ex coppia a seguito della rottura), Chanel ha deciso di conquistare la scena mediatica.

Sono ormai mesi che la vediamo sulle principali piattaforme social, in particolare Tik Tok, mentre si mostra da sola o con gli amici e talvolta anche con i famosi genitori. A quanto pare però, al momento, c’è un po’ di astio con mamma Ilary. Avete visto la frecciatina che la quindicenne ha lanciato alla genitrice? Da rimanere senza parole.

Frecciatina al vetriolo per Ilary Blasi?

La rottura di Francesco Totti e di Ilary Blasi ha segnato davvero una triste pagina della storia dello spettacolo italiano. Dopo oltre 20 anni insieme, la ex letterina e uno dei calciatori più famosi al mondo, si sono detti addio.

Corna, tradimenti, amanti: la loro vita privata è diventata di dominio pubblico, cosa questa che ha portato inevitabilmente a soffrire tante persone, in particolare i figli della ex coppia. Come sappiamo, Ilary e Francesco hanno tre splendidi gioielli: Cristian, il maggiore, Chanel la secondogenita e la più piccolina, Isabel.

Sebbene fino a qualche mese fa si pensava che, a seguito della rottura tra i due bellissimi protagonisti dello spettacolo italiano, i figli avessero preferito schierarsi dalla parte di mamma Ilary, oggi sembra che stia accadendo esattamente l’opposto.

La Blasi non smette di viaggiare. Dopo le vacanze natalizie trascorse a Bangkok, oggi si trova in Trentino con il suo nuovo amore, Bastian, erede di una famosa azienda di costruzioni che per il momento non è apparso ancora nei suoi scatti.

Il tag però sulle foto Instagram della conduttrice Mediaset è bastato ad ufficializzare, almeno per i media, la loro relazione. E mentre lei gira per il mondo, i suoi figli invece restano con papà Francesco.

Solo qualche giorno fa, Chanel si è immortalata nella nuova casa del Pupone, quella che l’ex calciatore della Roma condivide insieme alla sua nuova compagna, Noemi Bocchi. Proprio con la flower designer parolina, sembra che Chanel vada particolarmente d’accordo al punto di aver condiviso con lei e con i fratelli pure una vacanza a Miami che si è da poco conclusa.

Perché abbiamo detto poc’anzi che Chanel ha attaccato mamma Ilary? Per la conduttrice Mediaset arriva la frecciatina social che nessuno si aspettava. Nelle scorse ore, sulla piattaforma più utilizzata dalla quindicenne, Tik Tok, Chanel è comparsa insieme al papà.

Nel filmato che ha raccolto ben 3 milioni di visualizzazioni, si vedono la biondina e il Pupone che intonano una delle canzoni più famose di Antonello Venditti, ovvero “Unica”. L’attenzione degli internauti è ricaduta su alcune frasi che vengono cantate dalla quindicenne.

Mamma e figlia ai ferri corti? Il video parla chiaro

Sono proprio questi versi ad aver fatto sorgere dubbi e domande negli utenti social. In tanti hanno pensato che queste frasi siano rivolte a Ilary Blasi che ormai trascorre sempre meno tempo con i figli.

Chanel, Cristian ed Isabel per la maggior parte del loro tempo sono infatti insieme al Pupone e a Noemi Bocchi. Che cosa sta succedendo tra mamma e figlia? Con la canzone di Venditti, Chanel ha voluto lanciare un messaggio chiaro e incisivo alla mamma?

Vero è che da quando Ilary e Francesco si sono separati, Chanel non è mai comparsa sul profilo Instagram della conduttrice Mediaset. La giovane si è lasciata invece immortalare in più occasioni con papà Francesco, insieme anche ai suoi fratellini, segno che, nonostante il matrimonio tra i suoi genitori sia finito, anche se Francesco avrà sicuramente sbagliato, il cuore della figlia appartiene solo e soltanto a lui.

Anche la piccola di casa, Isabel, adora la follia il Pupone e pare che vada particolarmente d’accordo anche con Noemi Bocchi e con i figli di quest’ultima. Ritornando alla Blasi, come avrà preso la conduttrice questa frecciatina?