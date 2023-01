Bufera di neve e aria artica in arrivo, dove incombe il gelo: ecco le regioni

Ecco dove sono previste in Italia una bufera di neve e un’aria artica che cambieranno completamente il meteo del nostro Paese.

Il gelo proveniente dalla zona artica arriverà in particolare su alcune regioni italiane, che risulteranno davvero le più colpite. Ecco di quali si tratta, nessuno si aspettava che fossero proprio queste.

Aria artica in arrivo in Italia

Il meteo di questi giorni parla dell’arrivo dell’aria artica sul nostro Paese. L’aria artica è l’aria fredda e secca che si trova nella regione polare, intorno al Polo Nord e al Polo Sud. Si forma a causa della bassa pressione atmosferica e della bassa temperatura dell’aria nella regione polare.

E’ caratterizzata da temperature estremamente basse, con valori che possono scendere sotto i -40 gradi Celsius. Inoltre, l’aria artica è spesso accompagnata da venti forti e tempeste di neve, che rendono la regione polare un luogo estremamente difficile da vivere e navigare.

E’ anche caratterizzata da una bassa umidità, poiché l’aria fredda non è in grado di trattenere molta umidità. Ciò può causare problemi per la vita animale e vegetale nella regione, poiché le piante e gli animali hanno difficoltà a sopravvivere in condizioni di scarsa umidità.

Ed è proprio questa la fascia climatica che avrà un impatto nei prossimi giorni sul Paese in cui viviamo. Dopo mesi di temperature al di sopra della media, infatti, le temperature diminuiranno progressivamente fino ad accogliere un gelo polare senza precedenti in questi ultimi mesi.

Non vi resta che proseguire con la lettura del nostro articolo, per scoprire dove arriverà il freddo.

Ecco dove arriverà il freddo

L’Italia si prepara ad affrontare una nuova ondata di freddo nei prossimi giorni. Secondo le previsioni del meteo, le temperature scenderanno significativamente in tutto il Paese, con punte di gelo e neve in alcune regioni in particolare e in montagna.

La causa di questo abbassamento delle temperature è una massa d’aria fredda proveniente dall’artico, che si sta dirigendo verso il nostro Paese. La depressione, accompagnata da venti forti e precipitazioni, colpirà soprattutto certe regioni.

A partire da questo fine settimana, l’aria sull’Italia sarà molto più rigida. Già da giovedì la situazione inizierà a peggiorare su alcune regioni.

In particolare, crollerà la pressione atmosferica e il primo freddo comincerà a farsi sentire sul Mar Adriatico e in particolare sulla costa ligure.

Non mancheranno forti venti, mareggiate e piogge. Un peggioramento si noterà anche durante la prossima settimana nelle regioni del centro, come il Lazio.

A partire dal 20 di gennaio, il freddo artico si sposterà anche verso il sud, partendo dall’Appennino centrale e dal Mar Adriatico, fino a spostarsi sulle isole. Sono attese nevicate e precipitazioni anche in Campania.

Gli esperti raccomandano di fare molta attenzione alle condizioni meteorologiche e di adottare precauzioni per evitare problemi legati al freddo, come ipotermia e congelamento. In caso di neve, si consiglia di evitare di iniziare un viaggio, a meno che non sia necessario doverlo fare, e di munirsi di pneumatici da neve o catene da neve per le auto.