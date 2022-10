Noemi Bocchi la tocca piano, il ‘dispetto’ a Ilary sotto gli occhi di tutti

By

La fine della storia d’amore tra Francesco Totti e Ilary Blasi fa sempre più discutere. La coppia non è affatto rimasta in buoni rapporti, infatti, tra guerre legali e frecciatine sui social, sembra non correre affatto buon sangue tra i due ex coniugi.

Ma nelle scorse ore, ad attirare l’attenzione è stata proprio Noemi Bocchi, la neo fidanzata dell’ex Capitano della Roma: scopriamo cosa è accaduto.

Ilary Blasi e Francesco Totti hanno fatto sognare milioni di fan con la loro storia d’amore durata per più di 20 anni. Ma ora, dopo essersi detti addio, la situazione si sta facendo sempre più tormentata ed intricata, proprio come una telenovela spagnola. L’ex coppia, dopo aver annunciato la loro separazione, hanno cercato di rimanere sempre molto discreti ed erano rimasti in silenzio fino a poco tempo fa.

Però, l’intervista clamorosa dell’ex Capitano della Roma, rilasciata al Corriere della Sera, ha scatenato una vera guerra. Tra storie IG ironiche e comunicazioni ai minimi termini, anche Noemi Bocchi ha deciso di intromettersi lanciando una pesante frecciatina ad Ilary Blasi. Un altro segnale di un divorzio molto complicato: scopriamo cosa è accaduto.

La difficile separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi

Il divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi si sta facendo sempre più complicato. Dopo aver accusato la conduttrice, di avergli rubato tutti i suoi preziosi orologi, secondo il Messaggero, lei avrebbe esposto un ricorso d’urgenza al Tribunale di Roma, chiedendo la restituzione di borse, scarpe, gioielli di marchi costosi, che Francesco gli avrebbe sottratto. Stiamo parlando di oggetti di grande valore.

Proprio per questo, la faccenda si sta facendo sempre più seria, perché questi “dispetti” continueranno per vie legali. Il loro impero d’amore ed economico si sta distruggendo pian piano. Ma al centro di questa storia d’amore finita in modo terribile, c’è la neo fidanzata di Francesco Totti, Noemi Bocchi.

La 34enne di Roma Nord, poco fa, ha attirato l’attenzione del pubblico a causa di una pesante frecciatina rivolta a Ilary Blasi. Cosa è accaduto? Da non credere: scopriamo di più.

Noemi Bocchi e il dispetto a Ilary Blasi

Pochi giorni fa, precisamente il 27 settembre, è stato il 46esimo compleanno di Francesco Totti. Per l’occasione, Noemi Bocchi ha organizzato una festa a sorpresa all’Isola del Pescatore di Santa Severa.

Una location conosciuta perché proprio in questo locale, l’ex Capitano della Roma chiese la mano ad Ilary Blasi. Un posto dove l’ex coppia festeggiava le occasioni più importanti. In molti, hanno percepito questo gesto come un dispetto alla conduttrice.

Noemi Bocchi è entrata nella vita di Francesco Totti e sta diventando sempre più importante e sicuramente è una cosa che vuol fare soprattutto notare all’ex moglie del suo nuovo compagno.