Bottiglie d’acqua in frigo, se lo fai paghi di meno in bolletta (c’è un motivo)

Le bottiglie d’acqua in frigo sono utili per risparmiare sulla bolletta di fine mese ed ecco perché lo stanno facendo proprio tutti.

È importante risparmiare sulla bolletta dell’energia elettrica, per contrastare il caro bollette che sta pian piano interessando ogni settore. Gli aumenti sono oramai concreti e non ci sono più teorie in merito, per questo motivo il nuovo Governo Meloni si sta muovendo per capire quali strategie mettere in atto per tutti gli italiani. Nella maggior parte dei casi non si arriva a fine mese, ma mettere le bottiglie d’acqua in frigo è un ottimo modo per risparmiare sulla bolletta di casa.

Che cos’è la carica fantasma?

Seppur inconsapevoli, tutti commettiamo alcuni sbagli in merito all’uso degli elettrodomestici. Questo errore aumenta la bolletta di fine mese, per esempio, mentre altri portano ad uno spreco totale di energia senza senso.

Il frigorifero deve essere sempre attaccato alla presa, senza dubbio, ma ci sono degli elettrodomestici che non dovrebbero seguire lo stesso metodo. La lavatrice o la lavastoviglie, dovrebbero essere staccate dalla presa perché altrimenti consumano corrente – carica fantasma.

Sappiamo bene che le nuove tecnologie richiedano di mantenere attiva una parte di energia per la memoria interna e le varie funzionalità, ma la modalità stand by aumenta sempre di più la bolletta.

Sebbene di siano apparecchi che non possono essere staccati dalla presa, tutti gli altri devono essere spenti e non collegati (soprattutto quelli che non vengono comunque utilizzati ogni giorno).

Per quanto riguarda il frigorifero, seppur sempre attaccato alla presa della corrente elettrica, si può attuare un metodo che è quello delle bottiglie d’acqua che fa risparmiare davvero moltissimi soldi.

Bottiglie d’acqua in frigorifero: il metodo per risparmiare sulla bolletta

Come accennato sopra, gli elettrodomestici hanno un impatto sul costo della bolletta notevole. Oggi come oggi, la parola risparmio deve entrare nel vocabolario di tutti i cittadini italiani facendo in modo di non oltrepassare il budget.

Contenere gli sprechi evitando del tutto la carica fantasma è un passo avanti, ma anche mettere in pratica dei metodi ottimi non è da meno. Tutti gli elettrodomestici che ci sono in cucina tendono a consumare maggiormente soprattutto frigorifero e congelatore, perennemente in funzione.

Prima di capire a cosa servano le bottiglie d’acqua, bisogna fare una precisazione: il frigorifero è studiato per raffreddare e conservare gli alimenti. La sua funzionalità si basa su un processo tecnologico avanzato di sottrazione del calore per poi espellerlo all’esterno.

L’elettrodomestico è formato da un motore che consuma in media sino a 240 W/h con valori che variano a seconda del modello, classe energetica e così via dicendo (acquistando oggi solo quelli con classe energetica A superiore).

Se il frigo è vuoto tende a consumare maggiore energia elettrica, mentre pieno conserva bene il freddo sino a quando non raggiunge la temperatura ideale mantenendola nel tempo. Nel momento in cui – capita spesso – il frigo è vuoto, basterà mettere delle bottiglie di acqua al suo interno così da riempirlo velocemente.

Ovviamente, le famiglie numerose che sono solite acquistare molto cibo sono invitate a non sovraccaricare l’elettrodomestico al fine di non consumare energia inutile.