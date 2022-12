Noemi Bocchi in lacrime, hanno sentito tutti le urla: furiosa lite con Totti | FOTO

Noemi Bocchi, è già finito l’idillio d’amore con l’ex giallorosso, Francesco Totti? Lei avvisata in lacrime. Furiosa lite con lo sportivo davanti a tutti.

La flower designer pariolina, Noemi Bocchi, in lacrime. Scoppia una furiosa lite con Totti: tutti hanno sentito le urla. Che cosa è successo tra di loro? Scopriamolo.

Noemi Bocchi e Francesco Totti: fine di un amore appena iniziato?

Da qualche ora, i gossip si sono infiammati: Francesco Totti e Noemi Bocchi sono già in crisi? Il loro idillio d’amore è già terminato? Sembra proprio che i due stiano affrontando un periodo no.

Dopo aver reso definitivamente e ufficialmente pubblica la loro storia d’amore presentandosi insieme a Dubai e sfilando sul red carpet più famoso del mondo, pare che tra i due oggi ci sia area di tempesta.

Il settimanale Diva e Donna ha lanciato uno scoop clamoroso, con tanto di fotografie a testimonianza, che mostrano una furiosa lite tra i due piccioncini. Che cosa sarà successo tra di loro?

Le foto in esclusiva vi faranno vedere una Noemi in lacrime, esasperata e disperata, che si asciuga gli occhi lucidi. Cosa avrà scatenato la lite? Tutti hanno sentito urla furiose scaturite dall’acceso dibattito che la nuova coppia del global system dello spettacolo ha avuto in pubblico.

La flower designer in lacrime

Noemi Bocchi come non l’avete mai vista. La pariolina, flower designer di professione, scoppia in lacrime e lo fa davanti a tutti a seguito di una lite avuta niente di meno che con Francesco Totti.

L’indiscrezione, con tanto di fotografie a testimonianza di quanto affermato, arriva dal settimanale Diva e Donna che ha immortalato i due piccioncini, a pranzo fuori in un ristorante, mentre discutono animatamente davanti a tutti.

Si parla di urla e dibattiti accesi che hanno attirato l’attenzione anche dei passanti e degli altri commensali. Ma che cosa sarà mai accaduto tra i due neo fidanzati? Tutta colpa di un cellulare.

Sembra che sia proprio questo l’oggetto della discordia. Dalle immagini che potete vedere più sotto, c’è una disperata Noemi che si asciuga le lacrime e Totti con un viso serio e severo. Ma cosa c’entra il cellulare?

Sebbene per il momento si tratti soltanto di indiscrezioni, sono già state azzardate delle ipotesi. Si mormora che probabilmente la Bocchi abbia visto qualcosa di sconveniente sul cellulare del compagno.

Sono già ai ferri corti i due romani? Eppure sembrava che il loro idillio d’amore fosse appena iniziato. La coppia solo qualche settimana fa è andata a vedere insieme i mobili per la loro nuova casa, per dare inizio ad una convivenza che segnerà lo start della loro storia d’amore.

Prenotata anche già la vacanza natalizia di coppia prima del trasferimento ufficiale di entrambi, ma ora, questa lite inaspettata potrebbe mettere in standby la loro relazione. Tutti si augurano che si tratti semplicemente di una discussione tra due fidanzati.

D’altronde, lo sappiamo come si dice: “L’amore non è bello se non è litigarello”, a meno che un cellulare di mezzo, il terzo incomodo, non arrivi a rovinare tutto. Intanto, mentre Francesco è già costretto ad affrontare la prima crisi con la nuova fidanzata, Ilary Blasi si è fatta immortalare a Saint Moritz in un lungo weekend sulla neve insieme all’amica di sempre, Michelle Hunziker.

La sua vita sentimentale sembra procedere altrettanto bene come quella privata. Solo pochi giorni fa, la ex letterina di Passaparola è uscita allo scoperto con Bastian anche se non ha mai voluto parlare ufficialmente di questa frequentazione.

Il bel vichingo di origini tedesche avrebbe rapito il suo caldo cuore romano ma nessuna ufficializzazione della loro unione, come è avvenuto invece per Francesco e Noemi. Ilary preferisce, per il momento, mantenere ancora la privacy su questo che tutti si augurano possa essere un nuovo capitolo della sua vita.