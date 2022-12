Mosca, misterioso incendio in un centro commerciale: una vittima

Come riportato dall’agenzia di stampa russa, Tass, poche ore fa è scoppiato un incendio presso un noto centro commerciale di Mosca, il Mega Khimki, nella zona nord-ovest della città. Misteriose ancora la natura delle fiamme, se sia di natura dolosa oppure un semplice incidente.

Al momento ci sono i lavori per la messa in sicurezza dell’edificio e spegnere completamente le fiamme. Dalle prime indiscrezioni si registra un morto. Indagini in corso.

Le probabili cause del mega incendio di Mosca

Incidente fortuito oppure atto criminale? sono queste le domande poste dagli investigatori dopo essere venuti a conoscenza del rogo che ha colpito un noto centro commerciale della capitale russa.

Secondo quando riportato dall’agenzia di stampa Tass, i servizi di emergenza russa sospettano che la natura dell’incendio sia di natura dolosa, ma non escludono nemmeno la pista dell’incidente:

“la causa dell’incendio è stata una violazione delle regole per l’esecuzione di lavori di saldatura nell’annesso ipermercato OBI, che era in fase di ricostruzione”.

A riguardo, infatti, sarà aperta una inchiesta per indagare quali siano stati le reali cause di questo incendio divampato nel centro commerciale alla periferia di Mosca, il Mega Khimki.

Sergey Poletykin, il capo del dipartimento del ministero delle emergenze, ha dichiarato che una persona è deceduta tra le fiamme e che al momento non si sono concluse le operazioni di messa in sicurezza della struttura.

I dettagli del rogo

Mentre gli investigatori hanno aperto una inchiesta per stabilire le possibili cause del rogo, i soccorritori stanno ancora spegnendo le fiamme del centro commerciale non molto distante dall’aeroporto moscovita che hanno raggiunto in pochi minuti l’edificio: si stimano la presenza di 141 vigili del fuoco e 47 pompe impegnati a far cessare l’incendio divampato su una superficie di 18 mila metri quadrati.

Secondo la fonte si pensa che l’incidente possa essere stato causato da un corto circuito del negozio di fai-da-te della catena Obi. Invece, secondo l’intelligence russa, citata da Interfax, parlano di un sospetto atto criminale avanzando delle fonti non ufficiali e certe.

Ovviamente sarà aperta una inchiesta per poter stabilire quali siano stati le reali cause del mega incendio divampato nel grande centro commerciale di Mosca, alla periferia nord occidentale della città russa.

La tragedia è avvenuta poco prima delle 6 di questa mattina ore locai, alle 4 in Italia. Le fiamme, in un primo momento si sono propagate in un’area di soli 250 metri quadrati, successivamente si sono estese fino a creare un grosso incendio dove purtroppo si registra anche una vittima.