Neve e freddo siberiano a non finire arriva in queste zone d’Italia: cosa ci attende

Neve e freddo siberiano in arrivo. Attenzione in queste zone d’Italia. I meteorologi lanciano l’allarme.

È di nuovo allerta meteo. Il freddo siberiano fa paura. In queste zone d’Italia sta per fare il suo ingresso una tormenta di neve che getterà nuovamente buona parte dello stivale in preda al gelo. Ecco chi deve stare particolarmente attento.

Ritorna la neve in Italia

Abbiamo avuto a disposizione solo poche ore per goderci, qualche settimana fa ormai, un anticipo di primavera. Le giornate soleggiate e le temperature miti hanno riscaldato per un millesimo di secondo il cuore degli italiani che è tornato nelle ultime ore a essere freddo come la neve, la stessa neve che si abbatterà nelle prossime ore su buona parte del nostro stivale.

I meteorologi lanciano l’allarme. Non hanno buone notizie per la nostra penisola che sarà nuovamente avvolta nella morsa del freddo e del gelo. Le temperature artiche, glaciali e polari provenienti dalla Siberia metteranno in ginocchio soprattutto alcune regioni d’Italia, in particolare quelle situate nella zona centrale e settentrionale dello stivale.

Attese nevicate a bassa quota addirittura su pianure e colline. Cadranno fiocchi bianchi anche sull’Appennino meridionale. Attenzione soprattutto se vivete in queste zone.

Freddo siberiano: gli esperti del tempo preoccupati

Anche se Marzo è iniziato, la primavera sembra ancora lontana. L’inverno non ha intenzione di andare via e a quanto pare, secondo i meteorologici, ci terrà compagnia ancora per un lungo periodo di tempo.

A preoccupare la neve e il freddo che nelle prossime ore faranno capolino sul nostro stivale: dalla Siberia con furore, una tormenta nevosa si abbatterà soprattutto in alcune regioni della nostra bella penisola.

Allarme soprattutto per il Centro e il Nord Italia che si ritroveranno con nevicate a bassa quota. Neve pure sull’Appennino centrale e su quello meridionale e addirittura si attendono fiocchi sulle Alpi occidentali.

Non se la vedrà magnificamente nemmeno il Sud Italia che dovrà fare i conti con temperature glaciali e con violenti temporali. Vediamo però più nel dettaglio quali regioni si ritroveranno più di altre avvolte nella morsa del gelo.

A partire da venerdì, in Emilia Romagna, nel basso Piemonte e nel settore Alpino occidentale, la neve cadrà abbondante. Previsti i fiocchi anche a Cuneo e sulle Alpi marittime.

Freddo e pioggia a Bologna, sul dorsale Toscano e sui rilievi Marchigiani. Si attendono nevicate anche in Sardegna e pure sull’Appennino centrale collocato tra Abruzzo e Lazio. I meteorologi parlano di neve che cadrà abbondante in quasi tutta Italia.

Il sud invece si ritroverà a fare i conti con la pioggia. Già da qualche ora per esempio in Campania e Basilicata, i temporali non stanno dando pace agli abitanti. La situazione non migliorerà, domani previste nel settore meridionale solo una breve tregua dalla pioggia ma non dal freddo e dalle nubi.

Il fine settimana sarà invece piovoso e freddo per buona parte delle regioni del nostro stivale. Non accenna dunque a voler abbandonare l’Italia questo inverno che più degli anni passati si è presentato quest’anno davvero malintenzionato.

Secondo gli esperti del tempo, un inverno così freddo non lo si vedeva da quasi 60 anni. La famosa gelata del 1963 che in tanti ricorderanno, pare voglia riproporsi in questo 2023 curioso e particolare dal punto di vista climatico.

Se tanti aspettavano l’arrivo di marzo per godere di temperature più calde, giornate soggiornate e cielo limpido, rimarranno purtroppo delusi dalle cattive notizie. Sembra che almeno fino a metà del mese in entrata, le temperature continueranno ad essere basse e il freddo a far tremare tutta Italia.

Correnti artiche, polari e glaciali provenienti dalla Siberia faranno battere i denti a tutti soprattutto però alle regioni localizzate al Centro e al Nord dello stivale. La situazione insomma non è delle migliori.

Bisognerà attendere ancora qualche settimana prima di tornare a sperare nel bel tempo. Nel frattempo dunque, armiamoci di pazienza e di indumenti pesanti perché la neve e il freddo siberiano non ci daranno tregua ancora per un po’.