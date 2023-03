Piomba il ciclone Giselle in Italia: sarà record di pioggia e neve in queste zone

Piomba il Ciclone Giselle in Italia: questa è la notizia che ci giunge e comunica che è in arrivo tanta pioggia e tanta neve. Occhi aperti e attenzione alta, dunque, perché sembra che questo ciclone si farà ricordare e non poco.

Con l’arrivo del ciclone Giselle in Italia, il meteo non sembra promettere nulla di buono nel territorio italiano. Ciò comporterà un notevole peggioramento del tempo, soprattutto in determinate regioni d’Italia. Ecco che questo preoccupante ciclone sta letteralmente spaventando gli abitanti delle Baleari. Difatti il Ciclone Giselle sta colpendo pesantemente con neve abbondante e piogge intense.

Piomba il ciclone Giselle in Italia

Come accennato poco fa sembra essere in arrivo un ciclone che sta facendo parlare di sé e non poco. Il Ciclone Giselle sta per arrivare anche qui da noi, in Italia, e porterà dei venti particolarmente forti, oltre all’arrivo di nevicate che lasceranno a bocca aperta. Già l’isola di Maiorca sta affrontando i problemi dovuti da questo portentoso ciclone, che ha causato perfino il formarsi di onde alte 10 metri.

Difatti questa sorprendente tempesta è durata a lungo nella zona del Mediterraneo Occidentale. Esattamente la sua potenza si è vista soprattutto sulle Isole Baleari, caratterizzate da un vortice di tipo depressionario che è stato incrementato notevolmente dall’aria gelida giunta dalla Francia.

Tuttavia il Ciclone Giselle non si può ritenere un Medicane, ovvero un genere di uragano mediterraneo, perché la sua parte centrale non è calda come invece lo è appunto un Medicane.

Il Ciclone Giselle al contrario risulta essere freddo, in quanto si basa su un vortice che prende forza grazie all’aria di tipo artico che si è riversata sul Mediterraneo.

Ciclone Giselle: le sue conseguenze a Maiorca e non solo

Le conseguenze del vortice provocato dal sopraggiungere del Ciclone Giselle piombato sulle Baleari, sono state alquanto pesanti. Ancor più se si pensa alla sua intensità che si è vista primariamente sull’isola più grande dell’arcipelago, ossia quella di Maiorca.

L’aeroporto di Palma di Maiorca ha riscontrato la registrazione di una pressione minima corrispondente a 987 hPa, nel corso della giornata del 28 febbraio.

Contemporaneamente, nell’arco di un paio di giorni si è verificata la caduta di 252 mm all’interno della stazione di Pollenca-Can Pontico. Alla stazione di Pollenca-Lassarell 247 mm, mentre in quella di Caimari 210 mm.

Queste stazioni di misurazione sono poste nella zona settentrionale dell’isola spagnola, poiché i venti giungevano con intensità dal nord, andando a scontrarsi contro i rilievi montuosi della Sierra de Tramontana.

Tutto questo ha comportato un netto peggioramento delle precipitazioni, per via dello stau (vento di risalita).

Dopo le Baleari ora tocca all’Italia: record di neve e pioggia

Le precipitazioni avvenute sulle Baleari provocate dall’arrivo del Ciclone Giselle, non risultano avere dei casi simili nella storia.

Pensate che le precipitazioni di questo ciclone hanno battuto un record, per via della pioggia scesa nell’arco di 24 ore durante la giornata del 27 febbraio.

Difatti nella zona di St.Lorenc ci sono stati 165,7 mm, a Pollenca 134,4 mm. A Palma di Maiorca nella stazione universitaria 60,8 mm.

Per quanto riguarda le conseguenze a livello marino, la boa di Dragonera ha registrato un’altezza massima delle onde del mare corrispondente a 10,7 metri. Onde altissime che si rinforzavano con la spinta del forte vento.

Oltre al vento molto forte e alle incessanti piogge, anche la neve è stata la protagonista del Ciclone Giselle. Infatti è caduta abbondantemente un po’ più al di sopra dei 300 metri di altezza. Inoltre la neve è scesa perfino a quote di pianura, mescolata con la pioggia.

In più a una quota equivalente a 800 metri, è caduto un metro di neve durante una giornata. Precisamente nel corso delle 24 ore del giorno 27 febbraio.

Adesso in modo lento ma deciso, il Ciclone Giselle si sta dirigendo verso l’Italia.

Pertanto sulle Baleari ora il tempo sta pian piano migliorando, mentre in Italia si attende l’arrivo del Ciclone Giselle che batterà il record di vento, pioggia e neve anche sulla nostra penisola. Prepariamoci quindi a un considerevole peggioramento del tempo e a tutto quello che questo Ciclone è in grado di fare anche nel nostro paese.