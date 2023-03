Netflix, ecco come la piattaforma vieterà l’uso di password condivise

Netflix pone fine alla condivisione delle password, stabilendo alcune regole al fine di non perdere il proprio account.

È giunto il momento: Netflix vieta definitivamente la condivisione dell’account e della relativa password a più persone. La piattaforma di streaming prevede di eliminare completamente questa minaccia per l’economia dell’azienda e proibirà l’uso di password condivise durante il 2023. Chi violerà le regole rischierà di perdere il proprio account.

Netflix, addio alla condivisione della password: in arrivo nuove regole

Durante la presentazione dei risultati dell’ultimo trimestre del 2022, la società ha affermato che l’utilizzo di account condivisi è una “debolezza” per il proprio sistema aziendale sul lungo termine.

D’altronde, come ben sappiamo, la condivisione degli account è conveniente per le famiglie, nelle quali si punta a pagare un solo abbonamento. E sono ben 100 milioni gli utenti che hanno sottoscritto un piano con il gigante dello streaming.

Tuttavia, non sarà più così, poiché Netflix ha presentato il metodo per vietare la condivisione delle password fra più utenti che sfruttano un solo account.

Associazione a posizione e Wi-Fi di casa

Dopo diversi mesi di indiscrezioni, The Streamable ha confermato che Netflix implementerà misure contro la condivisione delle password.

Per ora, gli account possono ancora essere condivisi, ma solo all’interno della stessa famiglia, per questo bisogna assicurarsi che i dispositivi siano associati alla nostra posizione principale.

Per continuare a utilizzare lo stesso account, Netflix chiede ai suoi utenti di connettersi a una rete Wi-Fi dalla posizione principale.

Pertanto, bisogna aprire l’applicazione o il sito Web e fruire di qualsiasi contenuto almeno una volta ogni 31 giorni. Tuttavia, a quegli account che lo fanno da un altro luogo, l’azienda chiede che registrino un proprio profilo pagante, altrimenti gli sarà bloccato l’accesso fino a quando non lo faranno.

Netflix non effettuerà l’addebito automatico agli account condivisi

Al momento c’è molta confusione sull’argomento, però, va chiarito che Netflix non effettuerà addebiti automatici agli account condivisi, ossia a quegli utenti che accettano di pagare una quota extra per l’utilizzo dello stesso account al di fuori della sede principale.

Un altro caso da considerare è il viaggio, in quanto ciò può causare il blocco dell’accesso a nuovi dispositivi, durante il percorso, in quanto si cambia la posizione e la connessione che si va ad utilizzare.

Per questo, l’azienda ha pensato a una soluzione. Coloro che viaggiano e vogliono utilizzare i propri account su Smart TV, computer di lavoro o qualsiasi dispositivo diverso da quelli principali, dovranno richiedere un codice temporaneo, che consente loro di accedere al catalogo Netflix per sette giorni consecutivi.

In questo modo, l’utente dovrà visitare la home dell’account principale almeno una volta ogni 31 giorni in modo da poter continuare a godere di tutti i contenuti messi a disposizione dalla piattaforma. Nel caso in cui il nostro dispositivo sia stato bloccato in modo errato, si dovrà contattare Netflix per sbloccarlo.