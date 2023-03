Nel Galaxy S23 alcune foto sono sfocate a causa di un problema hardware

Galaxy S23: segnalato un nuovo problema alla fotocamera, con la quale sarebbero scattate foto sfocate. Ecco qual è il bug.

I Galaxy S23 sono nuovamente interessati da un bug, ma stavolta potrebbe trattarsi di un problema hardware, non software. È probabile, dunque, che Samsung non possa risolverlo. Lo smartphone, nello specifico, produrrebbe foto poco definite e sgranate. Il problema deriverebbe da un bug. Samsung non lo ha ancora riconosciuto. Come si comporterà, in merito, l’azienda coreana?

Galaxy S23, bug nella fotocamera

Dal loro lancio lo scorso febbraio, i Galaxy S23 sono già stati vittime di numerosi bug, nonché difetti come quello allo schermo segnalato alla Samsung. Sono stati, infatti, notati, errori di connessione con Android Auto o un problema con la connessione Wi-Fi 6 che, probabilmente, non sono stati ancora corretti da Samsung.

A peggiorare la situazione è il fatto che alcuni utenti avevano segnalato un bug con la stabilizzazione ottica delle fotocamere risultata non funzionante. Fortunatamente, un semplice ripristino delle impostazioni della fotocamera sembra risolvere questo problema, ma altri saranno più complicati da correggere. Questo è in particolare il caso di un bug che causa foto sfocate su alcuni modelli Galaxy S23.

Foto sfocate per diversi smartphone

Secondo diversi internauti, i Galaxy S23 e S23+ sarebbero gli unici interessati da questo problema. Sebbene riutilizzino esattamente gli stessi sensori dei precedenti Galaxy S22, la fotocamera da 50 MP farebbe fatica a mettere a fuoco l’intera scena. Se il centro della scena è nitido e ben inquadrato, le foto risultano sfocate ai lati.

Le unità interessate sarebbero state prodotte principalmente in Vietnam, ma alcuni dispositivi sembrano essere stati prodotti in India e Corea del Sud.

La buona notizia è che il Galaxy S23 Ultras non sembra risentirne affatto. Se ci si vuole proteggei da questo problema e se è fattibile sul piano economico, sarebbe consigliabile optare per un modello Ultra.

Alcuni utenti indicano che questo problema era già presente sui precedenti Galaxy S22, ma finora non era stato segnalato, il che è piuttosto strano.

L’unico modo per risolverlo sarebbe rispedire il proprio smartphone a Samsung. Ciò indica che si tratta di un problema hardware, non software.

Non dovrebbe, quindi, bastare un semplice aggiornamento per far sparire questo fastidioso difetto. Per ora Samsung non ha ancora riconosciuto ufficialmente l’esistenza del bug, ma si spera che, a fronte di molteplici segnalazioni, il colosso coreano intervenga per riparare le unità interessate e rendere felici i propri utenti.