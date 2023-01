Netflix, stop all’abbonamento condiviso: ecco cosa cambia

Netflix blocca la condivisione dell’account. Ecco le nuove regole stabilite dal gigante dello streaming per i propri utenti.

Finisce l’era della condivisione dell’account Netflix. Gli utenti, infatti, non potranno più condividere le proprie credenziali d’accesso con familiari e amici per dividere i costi del proprio abbonamento. Il gigante dello streaming cambia le regole. Ecco cosa cambia.

Netflix, stop alla condivisione dell’abbonamento

Netflix ha annunciato martedì 31 gennaio nuove regole per impedire la condivisione di password tra utenti che non vivono sotto lo stesso tetto. La piattaforma di streaming ha presentato le sue nuove regole per porre fine alla condivisione delle password tra cinque (e talvolta più) utenti. Un nuovo sistema da implementare alla fine del primo trimestre del 2023.

La regola emanata da Netflix e spiega sul suo sito è la seguente: “Chiunque sia un membro del tuo nucleo familiare, cioè chi vive con te e, quindi, condivide il tuo indirizzo principale, può utilizzare il tuo account Netflix. In altre parole, non potrai più condividere gratuitamente il tuo account con i tuoi amici o familiari se non vivono con te“.

La domanda che sorge è la seguente: se l’account potrà essere condiviso solo in ambito domestico e con la connessione condivisa, come si potrà usare il servizio fuori dalle quattro mura domestiche?

Connessione al Wi-Fi di casa per evitare blocchi

Se si cerca di eludere questa nuova regola e si opta per la condivisione delle proprie credenziali fuori casa, la piattaforma annuncia che “i dispositivi che si identificano su Netflix senza essere associati al tuo indirizzo principale potrebbero essere bloccati“.

Per proteggersi da eventuali blocchi, Netflix specifica che gli abbonati – associati all’account principale – devono connettersi alla rete Wi-Fi domestica e guardare almeno un contenuto ogni 31 giorni.

Cosa succede se si è in viaggio e si vuole comunque guardare film? Per usufruire del proprio abbonamento fuori casa, si dovrà richiedere a Netflix un codice temporaneo in modo da poter continuare a guardare film e serie TV. Questa nuova password sarà valida per sette giorni.

Pagare un extra per condividere l’account

In un precedente comunicato, Netflix ha spiegato che sarà ancora possibile condividere il proprio account con utenti esterni, ma non sarà più gratuito.

La piattaforma indica, infatti, che gli utenti potranno pagare un supplemento se desiderano comunque condividere il proprio account con una persona che non vive sotto lo stesso tetto.

Al fine di identificare le frodi, la piattaforma di streaming geolocalizzerà ogni connessione tramite il suo indirizzo IP. Per i trasgressori, a parte il blocco degli account, al momento non è prevista alcuna sanzione pecuniaria.