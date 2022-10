Netanyahu è stato portato in ospedale dopo aver avvertito dolori al petto, anche se il Likud ha affermato che l’ex primo ministro si sentiva bene.

Il leader dell’opposizione, Benjamin Netanyahu, ex premier di Israele, è stato portato allo Shaare Zedek Medical Center di Gerusalemme dopo aver accusato dolori al petto. Giovedì mattina, l’uomo è stato rilasciato e ha ripreso i suoi impegni.

Neetanyahu dimesso dall’ospedale: ricoverato dopo un malore

Secondo un portavoce del partito del Likud, Netanyahu ha iniziato a sentirsi male durante le preghiere dello Yom Kippur nella sua sinagoga ed è stato portato – con la sua auto – in ospedale per ulteriori accertamenti.

Il portavoce della struttura ospedaliera ha riferito che al suo arrivo, l’ex primo ministro x è stato sottoposto immediatamente a valutazione medica e a una serie di test approfonditi, tutti risultati nella norma.

“L’ex primo ministro ha iniziato a sentirsi male nella sinagoga durante le preghiere“, ha detto il suo ufficio stampa in una nota. “Ha subito una serie di test sulla salute che è tornata alla normalità e ora si sente meglio. Per sicurezza, Netanyahu è andato in ospedale in modo indipendente”.

Il medico dell’ex primo ministro mercoledì sera ha rilasciato una dichiarazione rassicurante sul fatto che Netanyahu si sentisse bene, anche se avevano preferito fargli trascorrere una notte in ospedale per scongiurare qualsiasi pericolo.

Il primo ministro Yair Lapid ha augurato una rapida guarigione al suo rivale politico in un tweet inviato poco dopo la fine dello Yom Kippur.

Il malore dell’ex premier israeliano

L’ex primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu è stato ricoverato in ospedale mercoledì dopo essersi sentito male durante il giorno del digiuno ebraico dello Yom Kippur.

L’emittente pubblica israeliana Kan ha riferito che l’ex premier, 72 anni, è stato portato all’ospedale Shaarei Tzedek di Gerusalemme dopo aver avvertito dolori al petto mentre partecipava ai servizi della sinagoga.

I media locali hanno lanciato subito la notizia, affermando che il politico di opposizione era rimasto in ospedale per ulteriori controlli e che avrebbe passato lì la notte sotto osservazione. In una dichiarazione sui social media, Netanyahu ha affermato che si sentiva bene e che ringraziava tutti per il supporto e l’amore dimostrati.

Il ricovero dell’ex premier israeliano è giunto a meno di un mese dell’avvio della quinta elezione nazionale, in meno di quattro anni, a cui il paese sarà chiamato a partecipare, segno di una forte instabilità politica.