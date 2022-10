Fondi di caffè nello scarico della doccia, lo stanno facendo in tanti: sorprendente

I famosi fondi di caffè sono unici nel loro genere e possono essere usati per ogni tipo di attività in casa. Tutti li stanno buttando nello scarico della doccia e il motivo è sorprendente.

Se lo scarico della doccia è lento e si ingorga facilmente, significa qualcosa non sta funzionando nella maniera corretta. È un vero disagio e inconveniente, tenendo conto che non si potrà fare una doccia rilassante per paura che l’acqua esca fuori dal piatto doccia.

Che cosa è successo? Nulla di grave ma bisogna subito correre ai ripari, perché significa che lo scarico sotto il piatto doccia è pieno di detriti o capelli. Così facendo l’acqua ristagna e in casi gravissimi è necessario l’intervento immediato di un idraulico professionista.

Per evitare di usare prodotti non ecologici e corrosivi, ci sono dei sistemi intelligenti che prevedono l’uso di rimedi completamente naturali come i fondi di caffè. Vediamo insieme come funzionano?

Perché lo scarico della doccia si intasa?

Lo scarico della doccia si può intasare a causa di moltissimi fattori, tra cui alcuni più o meno gravi:

Un intasamento parziale è quando l’acqua non defluisce del tutto e rimane per un po’ ferma sul piatto doccia senza scendere. Se lo scarico è lento ci potrebbe essere un ingorgo formato da capelli o detriti di sapone: non deve essere sottovalutato, perché nel tempo si potrebbe intasare del tutto;

Problemi di sfiato, considerando che gli impianti idraulici hanno delle prese d'aria e bocchette di vario genere che rilasciano l'aria che si genera durante il drenaggio. Nel tempo, con l'usura, questo sfiato potrebbe intasarsi e quindi non funzionare correttamente coinvolgendo anche gli scarichi di tutto il bagno.

Le cause maggiori sono un accumulo di detriti, capelli e formazioni di prodotti per l’igiene che con l’acqua creano degli ostacoli. Il consiglio è di usare sempre il filtro doccia che raccoglie residui e capelli, oltre che evitare prodotti chimici che non siano sapone – shampoo o bagnoschiuma.

Fondi di caffè: perché buttarli nello scarico della doccia

Come accennato, i problemi relativi allo scarico sono comuni soprattutto dopo anni di utilizzo. Capelli e detriti formano della spazzatura che va ad intasare lo scarico, contrastando il passaggio regolare dell’acqua.

Prima ancora di chiamare l’idraulico, indispensabile se il problema diventa difficile da gestire, si potrebbe optare per dei rimedi naturali utili ed efficaci. Non è tutto, perché tante volte il piatto doccia presenta delle macchie da trattare e non è sempre corretto utilizzare dei prodotti chimici e corrosivi.

Le nonne e le mamme insegnano che i fondi di caffè possono essere usati per vari motivi, come versarli nel water per un risultato strepitoso. In questo caso specifico c’è una doppia funzione:

Nel primo caso i fondi di caffè sono utili per eliminare tutte le macchie che ci sono sul piatto doccia. Basterà prendere un panno, inumidirlo con l’acqua e poi passarlo sui fondi di caffè strofinandolo sulle zone interessate. Il piatto doccia in pochi secondi sarà come nuovo;