Grey’s Anatomy, in arrivo la 19° stagione. Ecco le anticipazioni

Arriva la diciannovesima stagione di una delle serie tv più amate di sempre. Stiamo parlando di Grey’s Anatomy, la storia fatta di intrecci amorosi e imprevedibili giornate di lavori di alcuni medici del Grey Sloan Memorial Hospital. La prima stagione uscì e fece scalpore nel 2005 e da allora le varie stagioni si sono susseguite tra addii, nascite e amori nei corridoi dell’ospedale, ed oggi è il tempo di scoprire qualcosa in più su questa diciannovesima stagione.

Si prospetta una stagione decisamente diversa dalle altre, quella che verrà presentata stasera sul canale ABC. Tutte le anticipazioni sono state svelate e tra queste una che potrà far commuovere diversi fan di questa longeva serie. A quanto pare Meredith Grey dirà per sempre addio ai set della serie. Ebbene si, l’attrice Ellen Pompeo sarà presente solo in pochi episodi di apertura della 19esima stagione. Ci saranno però cinque nuovi volti che impareremo a conoscere nel seguito delle puntate.

Nel corso degli anni, vari attori famosi e comparse hanno varcato la porta di questo ospedale e hanno fatto appassionare alla propria storia milioni di persone da tutto il mondo. Oggi l’ospedale, i medici, i pazienti e gli animi sono cambiati. Si basti pensare che tutto è nato dall’incontro di Meredith Gray e Derek Shepherd (interpretato da Patrick Dempsey) in un bar e oggi anche la protagonista di questa serie del 2005 dirà addio al camice.

Che cosa accadrà in questa nuova stagione? Vediamo insieme tutte le anticipazioni che saranno visibili stasera sulla ABC e cosa ci aspetta con questa nuova e attesissima stagione di Grey’s Anatomy.

Le anticipazioni sulla ABC

Questa sera sulla ABC sarà possibile per i più appassionati vedere in anteprima la presentazione di questa attesissima nuova stagione. A quanto ne sappiamo è trapelata in questi giorni una notizia sconvolgente: Meredith Gray lascerà per sempre Grey Sloan Memorial Hospital. Ellen Pompeo, che dal 2005 indossa il camice per interpretare la protagonista di questa serie tv, sarà al centro del primo episodio di questa nuova stagione e sarà ancora con noi per altri sette episodi, per poi lasciare per sempre il set.

In questa prima imperdibile puntata, la vedremo al lavoro per ricostruire il programma di tirocinio dell’ospedale in quanto ora lei ricopre il ruolo di capo di chirurgia. Questo arduo lavoro di ripresa del programma è stato avviato in seguito alla stagione precedente, quando dopo la morte di un paziente era stato smantellato.

L’addio di Meredith Gray

A quanto pare, l’attrice Ellen Pompeo ricordata ormai da tutti come Meredith Gray, in questa stagione apparirà solo in otto puntate, anche se rimarrà la sua voce come narratore fuori campo. L’allontanamento sarebbe dettato dal fatto che l’attrice è attualmente protagonista e produttrice di una nuova miniserie su Hulu, che però non ha ancora un titolo.

Questa uscita che la vedrà in prima fila, narra una storia incentrata su una coppia che decide di adottare un bambino di soli 8 anni che è affetto da nanismo. Siamo di certo curiosi di vedere le vicende che la vedranno nuovamente protagonista anche se non indosserà il camice del Grey Sloan Memorial Hospital.

La showrunner di Grey’s Anatomy Krista Vernoff, dopo aver saputo la decisione di Ellen la scorsa primavera, ha deciso di insieme nuovi volti in questa nuova stagione. I nuovi attori che impareremo a conoscere con il corso del tempo sono: Harry Shum Jr., Adelaide Kane, Alexis Floyd, Midori Francis e Niko Terho interpreteranno degli stagisti.

Personaggi programma- Nanopress.itChissà cosa accadrà tra quelle corsie. Per iniziare stasera sulla ABC sarà possibile vedere le anticipazioni della 19esima stagione di Grey’s Anatomy.

Grey’s Anatomy 19

L’obiettivo degli sceneggiatori per questa nuova stagione di Grey’s Anatomy è quello di riportare i fan alle emozioni provate durante la prima serie, con precisione alle prime puntate che sono rimaste nel cuore di tutti. Gli sceneggiatori si dedicheranno infatti maggiormente alle matricole, che saranno il fulcro di queste nuove avventure. La scelta è dettata anche da una speranza, ovvero quella di riavere i numeri registrati all’esordio di questo medical drama, quando era tutto incentrato sui conflitti e le storie d’amore. Mettetevi quindi comodi perchè un nuovo gruppo di tirocinanti talentuosi è pronto ad intrattenere le vostre serate come ai vecchi tempi.