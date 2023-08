Neonato di 3 mesi muore in un incidente stradale in Sardegna

Dramma in Sardegna, dove un bambino di soli 3 mesi ha perso la vita dopo un volo, sbalzato dall’auto dove viaggiava a causa di un incidente stradale.

È successo ieri pomeriggio in Gallura e restano ancora da accertare le cause di quello che potrebbe essere uno dei tanti incidenti stradali di cui purtroppo siamo abituati a leggere nelle pagine di cronaca, però è reso ancora più drammatico dalla presenza di questa giovanissima vittima, secondo figlio di una famiglia di senegalesi che hanno anche una bambina di 4 anni. Gli occupanti della vettura si trovano in ospedale ma nonostante lo shock e le ferite, non sono in pericolo di vita, purtroppo come dicavamo il violento impatto ha causato lo sbalzamento del piccolo, che dal suo seggiolino sui sedili posteriori è finito sull’asfalto. Sul caso indagano i carabinieri.

Incidente in Sardegna

Non ce l’ha fatta il neonato di soli 3 mesi che ieri è rimasto coinvolto in un incidente stradale in Gallura. Con la sua famiglia di origini senegalesi stava viaggiando sulla Statale 125, quando all’altezza dell’incrocio con il passaggio a livello ferroviario Tempio-Palau, l’auto è finita fuori strada e si è ribaltata.

Sulla dinamica dell’incidente stanno lavorando i carabinieri di zona ma l’aspetto più drammatico della vicenda è appunto la morte del membro più giovane della famiglia. La sorellina di 4 anni e i genitori hanno riportato delle ferite ma non sono in pericolo di vita, lui invece versava nelle condizioni più critiche, che erano parse evidenti al personale sanitario che si è precipitato sul luogo dopo la chiamata.

Stabilizzato e caricato sull’eliambulanza, è stato portato in codice rosso all’ospedale San Giovanni Paolo II di Olbia ma è morto durante la notte per gli importanti traumi causati dal volo violentissimo contro l’asfalto. Inutili i tentativi del personale medico di rianimarlo.

Anche il resto della famiglia si trova nella medesima struttura per accertamenti sulle ferite riportate, tuttavia le loro condizioni non sono così critiche e si rimetteranno in pochi giorni. Tanta la disperazione quando hanno appreso della morte del neonato, ora si indaga per ricostruire la dinamica e capire la causa dell’incidente.

La dinamica

Era un caldo pomeriggio in Sardegna quello di ieri, in cui una famiglia senegalese composta da madre, padre e due bambini di 3 mesi e 4 anni, stavano viaggiando sulla Statale 125. Verso le 16 la loro auto era giunta all’altezza dell’incrocio con il passaggio a livello della ferrovia a scartamento ridotto Tempio-Palau, qui è successo qualcosa che le forze dell’ordine stanno cercando di delineare con chiarezza.

L’utilitaria infatti è finita fuori strada e si è ribaltata, per cause che ancora non sono venute alla luce. Secondo le prime ricostruzioni, a seguito dell’impatto, il neonato è sbalzato fuori dalla vettura.

Mentre lottava in ospedale fra la vita e la morte, sul posto giungevano i Vigili del fuoco di Arzachena e i carabinieri del comando di zona, che hanno messo in sicurezza l’area e proceduto a rimuovere l’auto incidentata. Ora i militari dovranno ricostruire l’esatta dinamica.

La magistratura ha aperto un fascicolo e disposto il sequestro dell’utilitaria per i dovuti rilievi ma anche della salma del piccolo per alcuni esami. Una tragedia terribile che ha scosso la comunità locale.

Gli ultimi aggiornamenti

Da quanto appreso dall’ultimo bollettino delle forze dell’ordine, sappiamo che mentre all’inizio si parlava di una singola auto che aveva fatto tutto da sola, ora è chiaro che c’è stato l’impatto con un’altra vettura, così forte che appunto l’utilitaria della famiglia originaria del Senegal si è ribaltata.

Dopo il ribaltamento il piccolo, seduto sui sedili posteriori insieme alla sorella, è stato sbalzato fuori dall’abitacolo.

La strada risulta ancora chiusa al traffico per i dovuti accertamenti sul posto.