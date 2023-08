La ragazza in dolce attesa gli mostra la pancia, la reazione dell’animale spiazza

Una ragazza in dolce attesa mostra la pancia ad un orango allo zoo, e la sua reazione è davvero sorprendente.

Gli animali percepiscono quando una donna è in dolce attesa? Sembrerebbe di si, almeno per quanto riguarda i più comuni animali domestici come gatti e cani. Ma che dire di altri animali, come le scimmie? L’episodio che ha coinvolto una ragazza allo zoo ha stupito tutti e – forse – ha risposto a questa domanda.

Un orango vede la pancia di una ragazza in dolce attesa

II tutto è accaduto allo zoo, precisamente davanti al recinto degli oranghi. La giovane donna si trovava davanti al vetro che separava gli animali dai visitatori, quando uno degli oranghi ha mostrato particolare interesse per il suo pancione, avvicinandosi al di là del vetro. La donna, incuriosita, ha quindi pensato di sollevare la sua maglietta per mostrare il pancione alla simpatica scimmia.

Ma di certo non si aspettava una reazione simile da parte dell’animale! Sorprendentemente, l’orango ha osservato per un po’ il pancione. Dopodiché, come se avesse capito di cosa si trattava, ha iniziato a baciarlo e accarezzarlo attraverso il vetro. Che mamma orango abbia capito che c’era un piccolo in arrivo dentro quella pancia?

Questo non possiamo dirlo con certezza, ma rimane il fatto che una simile reazione potrebbe dimostrare che sappiamo ancora molto poco sulla sensibilità e intelligenza di animali poco comuni come gli oranghi. Comunque, è un dato di fatto che altri animali a noi più noti, come cani e gatti, percepiscono quando la loro padrona è in dolce attesa.

Cani e gatti percepiscono la gravidanza

Gli animali sono molto più sensibili di quello che crediamo, e il comportamento dei nostri piccoli amici pelosi davanti ad una gravidanza ne è una prova inconfutabile. Sappiamo che durante la gravidanza il corpo della donna è soggetto a diversi cambiamenti, non solo fisici, ma anche ormonali e del comportamento.

Per quanto riguarda in modo particolare i cambiamenti ormonali, la gravidanza porta ad un picco dei livelli di ormoni, utile affinché il feto possa svilupparsi. Tra questi ormoni, ce ne sono alcuni che si sviluppano solo quando siamo in dolce attesa, tra cui la Gonadotropina corionica umana, anche detta hCG, e l’ormone lattogeno placentare.

Tutto questo, anche se noi non ce ne rendiamo conto, ha effetti sull’odore che emaniamo. E ad accorgersene sono i nostri amici pelosi, che in materia di olfatto e odori sono dei veri esperti.

E nonostante non possiamo ancora sapere se cani e gatti si rendano davvero conto di ciò che sta succedendo, e cioè del fatto che c’è una nuova vita in arrivo, sappiamo per certo che capiscono quando una donna è in stato interessante, e si comportano di conseguenza.

Non è inusuale, infatti, notare un cambiamento nel comportamento di cani e gatti quando le loro padrone sono in dolce attesa. D’improvviso, i nostri animali sono particolarmente attenti ad ogni nostro movimento, affettuosi, quasi appiccicosi. Tutto questo dipende dal fatto che sanno che dentro di noi sta succedendo qualcosa di insolito.

In più, oltre ai cambiamenti ormonali, cani e gatti rilevano anche cambiamenti nel nostro comportamento, nella postura, e variazioni inevitabili nella loro routine quotidiana.

Ricordare tutto questo ci permette di tenere a mente che i nostri piccoli amici pelosi sono molto più intelligenti e sensibili di quello che spesso crediamo, e a volte possono davvero stupirci.