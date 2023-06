Nelle Note di Instagram si possono inserire canzoni

Instagram permette ai suoi utenti di inserire canzoni all’interno delle Note: il limite imposto dal social è di 30 secondi.

Se sei un appassionato di Instagram, sai già che questa piattaforma non smette mai di sorprenderci con nuove funzionalità. L’ultima novità riguarda le Note su Instagram, aggiornamenti di stato che ti permettono di inserire brani musicali nei tuoi post. Si potranno, dunque, arricchire i post con la canzone preferita o con la hit del momento.

Cosa sono le Note su Instagram

Se sei un utente attivo di Instagram, avrai sicuramente notato la nuova funzionalità delle Note. Cosa sono le Note su Instagram e come funzionano? In poche parole, le Note ti permettono di aggiungere un aggiornamento di stato con testo ed emoji, visibile solamente ai contatti che si selezionano.

La grande novità è l’introduzione dei brani musicali all’interno delle Note su Instagram. Ora puoi selezionare la tua canzone preferita – tra milioni di titoli disponibili – per arricchire i tuoi contenuti visivi con l’audio perfetto.

Non solo potrai scegliere il brano giusto per te, ma anche decidere in quale punto del video far partire la musica. Questa funzionalità apre nuove opportunità per creatori ed influencer che vogliono creare contenuti accattivanti e coinvolgenti.

Nelle Note è possibile inserire brani musicali

Hai mai desiderato condividere una canzone che rappresenta il tuo umore o il momento della tua giornata su Instagram? Ora puoi farlo grazie alla funzione Note di Instagram.

Nelle Note, infatti, è possibile inserire brani musicali per dare ancora più vita ai tuoi contenuti.

È possibile condividere un estratto musicale di 30 secondi all’interno del breve messaggio di testo (max 60 caratteri, emoji incluse) visibile per 24 ore. Il messaggio può includere sia la musica che il testo, sempre rispettando il limite dei 60 caratteri. Inoltre, Instagram sta aggiungendo la possibilità di tradurre le note scritte in lingue diverse dalla propria, una funzione utile per gli utenti che seguono account da tutto il mondo. Attualmente, la traduzione funziona solo per i post, ma sarebbe opportuno integrare lo strumento anche per le note. Quest’ultime stanno ottenendo un grande successo, soprattutto tra i giovani: ci sono stati oltre 100 milioni di adolescenti che hanno pubblicato una nota nei precedenti 3 mesi, secondo dati ufficiali del social network. Non è tutto: oltre a poter condividere le tue canzoni preferite, puoi anche scoprire nuove tracce attraverso gli amici che seguono. Basta cliccare sulla nota musicale accanto al loro nome utente per ascoltare ciò che stanno ascoltando in quel momento.

L’aggiunta dei brani musicali nella sezione delle note ha dato agli utenti una maggiore libertà di espressione e possibilità creative all’interno dell’applicazione.

Instagram copia Twitter con le Note?

Se usi Twitter, probabilmente ti sarà familiare la funzione Note, che consente agli utenti di scrivere brevi pensieri e pubblicarli come tweet. Ora, Instagram ha introdotto una funzionalità simile chiamata Note nella sezione Storie dell’app.

Questa nuova funzionalità è solo una copia di ciò che già esiste su Twitter? Non proprio. Anche se l’idea alla base delle due funzioni sembra essere la stessa, ci sono alcune differenze significative tra le Note di Instagram e i tweet.

Le Note su Instagram consentono anche ai creatori di inserire brani musicali o canzoni in background mentre si scrive il testo. Questa caratteristica non è presente nei tweet e potrebbe rappresentare per gli artisti musicali un nuovo modo per promuovere la loro musica sulla piattaforma.

Le Note su Instagram hanno lo stesso formato della normale modalità Storie su Instagram, quindi possono includere foto o video insieme al testo. Ciò significa che gli utenti hanno più flessibilità nel creare contenuti attraenti, attraverso le note rispetto ai semplici tweet.

D’altronde, l‘introduzione delle note è stata vista come un tentativo di Instagram di emulare Twitter, in una mossa che sembra alimentare i pettegolezzi sulla realizzazione di un possibile progetto simile da parte del social network delle foto.

In effetti, sembra che l’app standalone Threads sia in procinto di essere lanciata.

Essa consentirebbe agli utenti di utilizzare contatti, follower e persone seguite dal proprio account Instagram per interagire in modo diverso, con il testo come protagonista principale, rispetto a foto e video.