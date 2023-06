Un uomo di 58 anni è morto dopo essere stato morso da un ragno a Sabaudia

By

C’è stupore per il decesso di un turista greco di 58 anni, morto nella sua camera d’albergo a Sabaudia dopo essere stato morso con tutta probabilità da un ragno. Ieri l’uomo aveva visitato un’azienda agricola in compagnia di altri colleghi, e stando alle testimonianze, aveva accusato un malore. La morte dovrebbe essere avvenuta ieri notte e a nulla è servito l’intervento dei soccorritori, che non hanno potuto fare altro che dichiararne la scomparsa. A indagare sulla questione, sono ora i carabinieri della compagnia di zona.

Una morte rara e molto particolare, quella di cui è rimasto vittima un turista greco di 58 anni, che si trovava in viaggio di lavoro assieme ad altri colleghi a Sabaudia, sul litorale romano. Il suo corpo privo di vita è stato ritrovato dai soccorritori ieri notte e a nulla sono serviti i tentativi di rianimazione messi in atto dai paramedici, che alla fine hanno potuto solo accertarne il decesso. È probabile che l’uomo abbia potuto soffrire di uno shock anafilattico a seguito del morso di un ragno: nel pomeriggio, mentre visitava un’azienda agricola con altre persone, aveva iniziato a lamentarsi con costanza di bruciore e prurito. Una volta rientrato nella sua camera di hotel, sul lungomare, deve essere avvenuto il malore fatale, che lo ha poi portato alla morte. Sulla questione indagano i carabinieri, mentre non si conosce ancora il nome della specie che avrebbe punto il 58enne.

Turista greco muore a 58 anni a Sabaudia per colpa di un ragno

Si trovava in viaggio di lavoro a Sabaudia assieme ad altri 5 colleghi, l’uomo di 58 anni che ieri notte ha perso la vita, con tutta probabilità a causa del morso di un ragno che gli ha provocato una forte reazione allergica. L’uomo risiedeva in questi giorni nel noto hotel del litorale romano L’Oasi di Kufra, e proprio nella sua stanza è stato ritrovato dai soccorritori, allarmati dai compagni di lavoro che non lo avevano visto uscire dalla stanza il giorno dopo.

Quando i paramedici sono riusciti ad entrare, hanno trovato l’uomo ormai privo di sensi, ed ogni tentativo di rianimarlo ha avuto successo: per lui non c’era più nulla da fare. Lunedì l’ellenico si era recato con gli altri colleghi a visitare un’azienda produttrice di kiwi, e pare che proprio mentre si trovava intento ad osservare ciò che lo circondava, abbia iniziato a lamentarsi di dolore e prurito. Forse è stato proprio in quella circostanza che il ragno lo ha punto.

Le indagini sono state affidate ai carabinieri della compagnia locale, che hanno interrogato personale dell’hotel e i colleghi della vittima 58enne, sul cui corpo, questo pomeriggio, dovrebbe essere eseguito l’esame autoptico da parte del medico legale. Il probabile shock anafilattico potrebbe averlo colpito nella notte tra lunedì e martedì, impedendogli di chiedere aiuto.

La salma, dopo che verranno finiti gli esami di rito nel caso di morti sospette, dai quali si spera si possa capire con esattezza la causa della morte, verrà quindi inviata in Grecia e ridata alla famiglia perché possano essere eseguite le esequie.