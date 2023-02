Instagram Notes arriva in Italia: ecco come funziona

Instagram Notes: la nuova opzione del social per condividere i nostri pensieri in meno di 60 caratteri. Ecco come funziona.

Alla fine di settembre 2022, le informazioni provenienti da XDA Developers parlavano del fatto che Instagram stava testando una nuova funzionalità chiamata Notes. La suddetta opzione era, tuttavia, limitata a pochi utenti statunitensi. Ora, invece, è arrivata in Europa e, di conseguenza, in Italia. Ecco come funziona.

Instagram Notes: la nuova opzione dell’app

Instagram Notes è disponibile in Italia e in Europa, dopo un periodo di test effettuato da Meta. Attesa da diversi mesi, la funzione ha avuto un ritardo nel lancio a causa delle rigide normative sulla privacy, vigenti in alcuni paesi.

Tale opzione, dunque, rappresenta un nuovo modo per gli utenti di esprimere i propri pensieri.

Attraverso la voce del suo manager, Adam Mosseri, il social network appartenente a Meta ha dichiarato quanto segue: “Stiamo iniziando a lanciare Instagram Notes, un nuovo modo per condividere i tuoi pensieri e vedere cosa stanno facendo i tuoi amici“.

È facile dedurre che lo scopo della funzionalità sia quello di favorire ulteriormente la socializzazione tra i vari iscritti presenti sui social. Come suggerisce il nome, Instagram Notes consentirà agli utenti di pubblicare una nota che solo i propri seguaci potranno leggere.

Come utilizzare la nuova funzione

La funzione è accessibile direttamente nella sezione messaggi dell’applicazione, situata sotto la barra di ricerca. Le note appariranno sopra il profilo dell’utente e saranno estremamente brevi. Instagram consente un massimo di 60 caratteri, inclusi gli emoji.

Il feedback che è giunto in azienda, a seguito dei test, è stato sufficientemente convincente, soprattutto tra gli adolescenti. La società afferma di aver “appreso che gli utenti apprezzano avere un modo semplice e leggero per condividere ciò che hanno in mente e avviare conversazioni“.

Le possibilità offerte da Instagram Note serviranno, tra l’altro, per fare raccomandazioni, per informare gli altri delle attività che si svolgono o, semplicemente, per esprimersi spontaneamente su un argomento.

Il social network ha anche specificato che i commenti ricevuti, dai follower, sulla nota non saranno pubblici, in quanto arriveranno direttamente come messaggio privato nella posta in arrivo dell’autore. Instagram Notes ha un funzionamento simile allo stato di WhatsApp: come questo, anche le note spariranno dopo 24 ore.

Per poter usare le Note, bisogna aprire Instagram, andare su Messaggi privati, cliccare sul simbolo “+“, in alto a sinistra e selezionare “Lascia una nota“. A questo punto si aprirà una schermata dove si potranno inserire caratteri ed emoji.

Dopo una distribuzione in tutta Europa, Instagram Notes dovrebbe essere disponibile, a breve, anche per gli utenti giapponesi. Nel frattempo, si espanderà a tutti gli utenti statunitensi.