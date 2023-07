Nella notte attaccate le regioni di Kharkiv e Sumy

Nuovi attacchi russi nella notte nelle regioni di Kharkiv e Sumy. Prosegue la controffensiva ucraina che le porta a guadagnare terreno in punti strategici. Secondo indiscrezioni i russi si sarebbero ritirati da Andriivka.

Chieste le dimissioni di Yuri Aristov, deputato ucraino visto in vacanza nelle settimane scorse alle Maldive, per Zelensky ha tradito i principi dello Stato. Putin sarà in Cina ad ottobre dopo essere stato invitato dal presidente cinese, inoltre non si esclude la sua partecipazione al G20 in India, ha già ricevuto l’invito ufficiale.

Nuovi attacchi russi nella notte su Sumy e Kharkiv

Nella notte nuove esplosioni sono state avvertite nella regione di Kharkiv a riportare la notizia sono stati i media locali. L’allarme aereo è tornato a suonare ancora una volta coinvolgendo anche la regione di Sumy.

L’attacco a Kharkiv è avvenuto utilizzando droni fabbricati in Iran, secondo quanto riportato da Kyiv Independent, al momento risultano una serie di danni a infrastrutture industriali.

L’attacco che si è svolto a Sumy è invece stato eseguito da parte dei russi utilizzando colpi di mortaio e artiglieria.

Secondo quanto dichiarato dallo Stato maggiore dell’Ucraina le forze russe si sono ritirate dalle varie postazioni che si trovano ad Andriivka che è a sud di Bakhmut in seguito all’offensiva ucraina avvenuta ieri.

ISW ha dichiarato che le forze dell’esercito ucraino hanno guadagnato terreno in modo tattico e significativo a sud di Klishchiivka che si trova a sud-ovest della città di Bakhmut.

Le controffensive ucraine proseguono su diversi punti in particolare a Bakhmut, Melitopol e Berdyansk.

Pavel Kirilenko, il Governatore della regione di Donetsk, ha riportato la notizia che è morta la giovane ragazza di 22 anni che ieri era rimasta ferita durante un bombardamento dei russi con bombe a grappolo.

La ragazza si trovava in ospedale per ricevere le cure necessarie ma non ce l’ha fatta. A causa di questo attacco sono morte altre due persone un adulto e un bambino.

Chieste le dimissioni del deputato ucraino Yuri Aristov

Zelensky ha accusato di tradimento un deputato perché avvistato recentemente in vacanza alle Maldive in un hotel di lusso. Più volte il presidente ucraino ha evocato i leader politici a mantenere un comportamento esemplare in questo periodo di guerra.

A riportare la notizia che il deputato si trovava alle Maldive è stato il sito di informazioni chiamato Slidstvo.info.

Si tratta di Yuri Aristov, deputato del partito presidenziale chiamato Servitori del popolo e ha 48 anni, è stato avvistato alle Maldive in un albergo a cinque stelle a metà luglio.

David Arakhamia, presidente del gruppo presidenziale in Parlamento, ha dichiarato oggi, 26 luglio 2023, che ha chiesto la sospensione immediata del deputato che opera nel suo gruppo parlamentale.

Rouslan Stefantchouk, Presidente del Parlamento dell’Ucraina, ha diffuso la notizia di aver ricevuto la lettera di dimissioni proprio dal deputato Aristov.

Si tratta di un personaggio politico molto importante perché è anche vicepresidente della commissione parlamentale per la sicurezza nazionale, la difesa e l’intelligence.

Nella nazione ucraina per poter rimuovere un deputato eletto è necessario un voto parlamentare. Zelensky ieri sera ha commentato dicendo che un politico che in tempo di guerra sceglie isole e resort sta tradendo i principi dello Stato.

Yuri Ushakov, consigliere diplomatico del Cremlino, ha diffuso la notizia che il presidente russo Putin si recherà ad ottobre in Cina dopo l’invito ricevuto da Xi Jinping. Durante la sua vita in Cina dovrebbe prendere parte al Forum sulla nuova Via della Seta.

Questo sarebbe per Putin il primo viaggio in Cina dopo l’inizio della guerra. Per il consigliere diplomatico non si esclude la possibilità che Putin possa partecipare al G20 previsto i primi di settembre in India, non è ancora stato deciso nulla anche se è già arrivato l’invito ufficiale.

Nella giornata odierna, 26 luglio 2023, si terrà l’incontro del Consiglio di sicurezza dell’Onu per discutere sull’accordo dell’esportazione del grano di Kiev e delle minacce della Russia per le navi che vogliono attraversare il Mar Nero.

Barbara Woodward, ambasciatrice britannica che si trova a Palazzo di Vetro, questa riunione è stata richiesta anche per discutere dell’escalation di attacchi che si stanno verificando da parte dei russi nella regione di Odessa.

Yuliia Svyrydenko, ministra dell’economia ucraina, ha diffuso la notizia che dei donatori internazionali hanno promesso più di 220 milioni di euro per il lavoro di sminamento.

I fondi saranno garantiti da diversi governi tra cui Stati Uniti, Italia, Giappone, Regno Unito, Germania, Norvegia, Lituania, Svezia, Danimarca, Paesi Bassi, Canada, Svizzera, Austria, Corea del Sud, Unione Europea e la Fondazione Howard Buffett.