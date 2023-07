Bonus 3.264 euro alle famiglie, spetta a tutti questi cittadini: ecco come averlo

Ecco in cosa consiste il bonus 3.264 euro alle famiglie, un’agevolazione che sta ottenendo grande attenzione tra i cittadini italiani.

Vi sveliamo tutto su questa nuova agevolazione importantissima per i cittadini del nostro Paese. Ecco come ottenerla.

Nuove agevolazioni per gli italiani

Quest’ultimo anno si sta rivelando davvero complicato per la maggior parte degli italiani che risiedono nel nostro Paese. Da quando la pandemia è scoppiata, la situazione economica italiana sta facendo davvero fatica a riprendersi.

Quando è scoppiata anche la guerra tra Russia e Ucraina, i prezzi anche nel nostro Paese non hanno fatto altro che aumentare. L’inflazione aveva raggiunto le stelle e non stanno ancora servendo le nuove misure atte ad abbassarla.

Tantissimi italiani ormai stanno sfiorando alti livelli di povertà e rischiano di non poter arrivare neanche alla fine del mese. Proprio per questo motivo è molto importante per i cittadini del nostro Paese ricevere dei sostegni concreti da parte delle istituzioni.

Il Governo di Giorgia Meloni è intervenuto con degli aiuti che stanno arrivando ai cittadini in difficoltà. Di recente, si sta parlando di una nuova agevolazione, che in tantissimi sperano che arrivi al più presto possibile.

Stiamo parlando del bonus 3.264 euro alle famiglie italiane, che potrebbe migliorare le sorti di tantissimi italiani, specialmente di quelli che hanno dei figli. Ecco che di seguito vi sveliamo in cosa consiste tale bonus e soprattutto quali sono i requisiti di cui bisogna essere in possesso per ottenerlo. Inoltre vi spiegheremo qual è la procedura da seguire per ottenerlo quando si potrà.

Bonus 3.264 euro alle famiglie

Sono previsti addirittura 3.264 euro per molte famiglie italiane. Si tratta della somma delle varie mensilità del valore di 272 euro, che sono l’importo del nuovo Bonus asilo nido 2023.

Possono ottenerli tutte quelle famiglie con un reddito fino a 25 mila euro e con all’interno del nucleo familiare dei minori. Questo contributo serve per supportare le famiglie che si affidano agli asili nido sia pubblici che privati.

I genitori che hanno iscritto i loro bimbi all’asilo dovranno in prima battuta pagare l’istituto, dopodiché potranno, se in possesso dei requisiti, beneficiare dell’agevolazione dello Stato.

In realtà, non è la prima volta che si sente parlare di un bonus di questo tipo. Tuttavia, in passato la cifra massima che si poteva percepire era di 1000 euro. Adesso, invece, il tetto supera addirittura i 3000 euro.

Ma come si fa a ottenerlo? Tutto quello che dovete fare è conservare le fatture che dimostrano che avete effettuato dei pagamenti in favore dell’asilo nido. Quando sarà il momento, dovrete allegare tali fatture alla domanda che dovrete inviare tramite il sito web dell’INPS.

Esiste anche la possibilità di inviare la richiesta tramite uno dei vari CAF di zona, disponibili sul territorio del nostro Paese. Soltanto se sarete in possesso dei requisiti, potrete beneficiarne. Bisogna avere un reddito annuo inferiore ai 25 mila euro, avere almeno un figlio d’età inferiore ai 3 anni ed essere in possesso o di permesso di soggiorno o di cittadinanza italiana.