“Addio al caldo”, l’annuncio di Giuliacci spiazza tutti: dove sta arrivando il fresco

L’annuncio del meteorologo più famoso della televisione, Mario Giuliacci, spiazza tutti: “addio al caldo”. Ecco dove sta per arrivare il fresco. Tanti gli italiani contenti per questa notizia.

Finalmente il caldo lascia la nostra penisola? Sembra proprio di sì. Ecco che cosa dice Giuliacci. Proprio in queste città sta per tornare il fresco.

Estate in pausa: l’annuncio di Giuliacci

Le ultime settimane sono state davvero roventi. In tutta Italia si sono toccate temperature altissime che non si registravano da almeno dieci anni. Anche nelle città e nelle regioni settentrionali, picchi di 42 gradi hanno fatto temere il peggio per agricoltura e ambiente. Un calore così forte, in questo versante dello Stivale, non si era mai registrato.

Al Sud e sulle Isole la situazione poi continua ad essere ancora particolarmente “bollente”. Nel fine settimana appena trascorso, in Sicilia e in Sardegna si sono sfiorati i 46 gradi mentre in Campania, Basilicata e Puglia le temperature si sono assestate intorno ai 42 gradi.

Sebbene tanti siano gli italiani contenti di queste giornate così calde, dopo un autunno e un inverno durati più del previsto, secondo gli esperti del tempo, temperature così alte non stanno facendo bene alla popolazione ma soprattutto all’ambiente.

Coldiretti ha denunciato l’emergenza caldo che sta rovinando i raccolti. I prodotti agricoli restano invenduti poiché non idonei ad essere messi sul mercato a causa delle temperature alte che provocano danni a frutta e verdura. Ciò si traduce in un problema per tanti lavoratori, incidendo negativamente anche sull’economia italiana.

Fino a quando in Italia ci saranno temperature così alte? Abbiamo una buona notizia. Ecco le ultime previsioni del meteorologo Mario Giuliacci: “addio al caldo”, proprio qui sta per arrivare il fresco.

“Addio al caldo”, ecco quando e dove torna il fresco

Le temperature estive non danno tregua. Il mese di luglio 2023 sarà ricordato sicuramente come uno dei più caldi della storia. Da settimane, in tutto lo Stivale, si sfiorano temperature altissime che in alcune regioni hanno toccato addirittura i 46 gradi. Questa condizione non è certamente favorevole per la salute di anziani e bambini né tantomeno per il territorio e l’ambiente.

Tantissimi gli agricoltori che versano in serie difficoltà economiche a causa di raccolti bruciati e prodotti, pomodori e pesche soprattutto, letteralmente scottati dal sole che li rendono di conseguenza invendibili per il mercato economico.

Ma fino a quando durerà ancora questa condizione di caldo rovente? Il meteorologo più famoso della TV, Mario Giuliacci, ha delle buone notizie per noi. Fino a mercoledì, continueranno ad esserci temperature alte in tutta Italia, persino nelle regioni settentrionali.

Poi, segnatevi questa data, dal 27 luglio un’ondata di aria fresca arriverà sul versante Mediterraneo portando un lieve abbassamento delle temperature in tutto lo Stivale.

Soprattutto nelle regioni settentrionali, si registrerà un calo termico anche superiore ai 10 gradi. Attenzione: in questo versante dello Stivale, tante città dovranno fare i conti con grandinate e temporali lampo anche piuttosto violenti.

Non si parla invece di maltempo al Sud, sulle Isole e nelle regioni centrali in cui il sole continuerà ad essere protagonista del mese di agosto ma delle temperature più fresche mitigheranno finalmente l’arsura di queste settimane: le temperature oscilleranno tra i 26 e i 28 gradi.

Avremo una tregua dal caldo rovente almeno fino alla prima settimana di agosto ma da metà mese tornano di nuovo temperature altissime: dopo Ferragosto avrà inizio la temutissima terza ondata di calore.